Ciclismo: Racconigi Cycling Team pronto per il Campionato Italiano Donne Junior

Vigilia del “Campionato Italiano Donne Junior” per il Racconigi Cycling Team, che nel primo pomeriggio di domani, sabato 1° luglio, andrà a caccia di gloria nella competizione in programma sulle strade venete tra Fonte e Pieve del Grappa, in provincia di Treviso.

Le atlete in gara si daranno battaglia per 92,170 chilometri, con partenza fissata a Fonte, alle ore 14:00 in punto, un primo tratto in linea di 5970 metri ed un circuito finale di 17,250 chilometri, ricco di saliscendi, da ripetere per 5 volte. Il ritrovo e la partenza sono fissati presso la Scuola Primaria “E. De Amicis”, in via Montegrappa, a Fonte (TV), mentre il traguardo finale è collocato in via Roma a Pieve del Grappa (TV).

La formazione del presidente Silvio Traversa, diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo, sarà composta da Irene Cagnazzo, in ottime condizioni di forma dopo il podio conquistato ad Arcade (TV), Arianna Giordani, dominatrice del “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese di Fontevivo (PR) ed a podio anche a Bolzano, Giorgia Porro, Asia Rabbia, fresca campionessa italiana su pista nella specialità della velocità a squadre e sul podio nella gara toscana di San Miniato (PI), ed Alessia Sgrisleri.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “CAMPIONATO ITALIANO DONNE JUNIOR” FONTE-PIEVE DEL GRAPPA:

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce