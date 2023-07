La Fausto Coppi Officine Mattio: è già tempo di iscrizioni all'edizione 2024

Si è conclusa domenica scorsa 25 giugno l’edizione 2023 della granfondo internazionale cuneese La Fausto Coppi Officine Mattio. È stato uno straordinario fine settimana di sport, iniziative attente al sociale e alle fragilità con la bellissima "Parata dei Supereroi", uno sguardo all'ambiente con il progetto di un bosco diffuso e il grande gioco di squadra per contribuire all'acquisto del tomografo PET per l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo (consegnato alla Fondazione dell'ospedale un assegno di 43 mila euro). E ancora, le iniziative per la sicurezza stradale (da La Fausto Coppi Teobike a Bimbinsella).

Per La Fausto Coppi Officine Mattio è dunque tempo di bilanci e ringraziamenti. Un'edizione di ritorno dopo un anno di stop che ha portato a Cuneo e sulle montagne 2200 ciclisti da 24 nazioni. La scelta di ampliare gli orizzonti e puntare su temi oltre lo sport è stata una strategia vincente. Ora la manifestazione cuneese guarda al futuro.

L'edizione numero 35 della granfondo internazionale sarà il 30 giugno 2024 e l’ASD Fausto Coppi on the road che organizza l’evento ha deciso di aprire le iscrizioni a partire dal 1° luglio.

Il numero massimo sarà 3000 ciclisti. Confermati i due tradizionali percorsi granfondo (177 km) e mediofondo (111 km), con il colle Fauniera gran premio della montagna a 2481 metri di quota. L’organizzazione è già al lavoro per proporre tante novità e uno dei principali impegni sarà ancora il progetto “Salviamo le strade di montagna”, grande patrimonio da preservare. Chi vuol contribuire al progetto per la salvaguardia delle vie in quota può iscriversi a 120 euro (200 i posti disponibili) e sarà inserito nella griglia di solidarietà.

La quota d’iscrizione a La Fausto Coppi Officine Mattio 2024 valida dal 1° luglio al 15 settembre 2023 è di 50 euro; per questa fascia sono disponibili 500 posti.