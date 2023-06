Skiroll: in Brianza la terza tappa della Coppa Italia NextPro ed il Campionato Italiano in piano

Lo skiroll italiano arriva in Brianza per la terza tappa della Coppa Italia NextPro e Campionato Italiano in piano.

Sabato 1 luglio si svolgerà a Lissone la sprint da 200 metri in tecnica libera valida per la Coppa Italia NextPro, mentre domenica 2 luglio a Lazzate, località che dal 10 al 13 agosto prossimo ospiterà i Campionati del Mondo, verrà disputato il Campionato Italiano in piano con una mass start a tecnica libera.

Ovviamente quello brianzolo non sarà un weekend come gli altri, in quanto sabato mattina, lo skiroll italiano saluterà per l’ultima volta uno dei suoi grandi, Alfio Di Gregorio, scomparso giovedì scorso, 29 giugno, a 53 anni. Una notizia che ha ovviamente colpito la famiglia dello skiroll, che ha perso un uomo che ha dato tanto alla disciplina. Con il dolore nel cuore ma anche la voglia di rendergli omaggio facendo ciò che ha amato per tanti anni, sabato 1 luglio a Lissone si svolgerà regolarmente la sprint in programma con la qualificazione che inizierà alle 14, anziché alle 13, per consentire a coloro che si recheranno a Cremeno, dove si svolgerà il funerale di Alfio Di Gregorio, di raggiungere poi la località di gara. Prima dell’inizio della qualificazione verrà anche osservato un minuto di silenzio in ricordo del grande campione dello skiroll italiano.

In gara Giovanissimi, Children e ovviamente Giovani/Senior/Master. A seguito delle qualificazioni si svolgeranno immediatamente le batterie, seguite poi dalle premiazioni, che verranno effettuate al termine della gara, presso la zona arrivo a Via Don Mizzoni (Lissone).

Domenica 2 luglio, a Lazzate, il programma della mass start che assegnerà il titolo in piano, inizierà alle 9.30. Gli Under 10 affronteranno la gara su 2 km, Under 12 su 3,3 km, Under 14 su 7,5 km, Under 16 su 10 km le ragazze e 15 km i maschi, MCM e Giovani/Senior/Master femminile su 20 km e infine Giovani/Senior/Master maschile su 30 km. Queste ultime due categorie affronteranno la gara su skiroll comuni.

Le premiazioni verranno effettuate dopo la gara, a piazza Giovanni XXIII. punti ottenuti nelle due giornate di gara assegneranno il Primo Trofeo Comitato Provinciale FISI Milano.

Le competizioni sono organizzate dalla Polisportiva Team Brianza (presidente Maurizio Mariani e responsabile Carlo Salvioni) e lo Sci Club Lissone (presidente Sergio Girardi), in collaborazione con il Comitato FISI Alpi Centrali e il patrocinio dei comuni di Lissone e Lazzate. Il direttore di gara della sprint di sabato sarà Marco Ripamonti, mentre questo ruolo spetterà ad Andrea Pizzi per il Campionato Italiano di domenica. In entrambe le competizioni Mattia Gola e Marco Mapelli saranno rispettivamente Delegato tecnico e Assistente del delegato tecnico.