Cuneo Volley, il neo Campione del Piemonte U19 Alessandro Coppa promossso in Prima Squadra

Da sempre a Cuneo ad ogni stagione si cerca di promuovere uno o più giovani talentuosi del proprio vivaio, ed è anche su questa tradizione che il progetto Fiöi si basa, perché formare gli uomini di domani significa dar loro la possibilità di crescere e continuare il proprio percorso una volta finite le giovanili.

Quest’anno a salire in prima squadra è il centrale Alessandro Coppa, classe 2004 che si è laureato Campione del Piemonte Under 19 lo scorso 7 maggio. In questi giorni Alessandro è alle prese con un altro traguardo, la Maturità scolastica; sì perché oltre ai meriti sportivi, il progetto Fiöi è attento anche ai meriti scolastici, che per la crescita personale vanno di pari passo. Gli facciamo quindi un grande in bocca al lupo!

« Sono rimasto sorpreso e molto contento alla chiamata in prima squadra. La scorsa stagione mi ha fatto crescere molto, disputare due campionati, sia U19 che Serie C è stato davvero importante. La mia crescita la devo soprattutto all’allenatore e a chi lo affiancava nel darmi le indicazioni ad ogni allenamento e durante le partite. Parlando con coach Battocchio ho capito che mi aiuterà molto in questo percorso e a cimentarmi nella nuova esperienza. Farò frutto di tutto quello che vedrò e che imparerò dai giocatori che sono da più anni di me in questo nuovo settore.» - le prime parole di Alessandro Coppa, centrale della serie A2 di Cuneo nella prossima stagione.

« Sono molto contento per tutto il movimento del Cuneo Volley che ci sia un ragazzo del settore giovanile in prima squadra. Credo sia un importante segnale che il Club manda a tutti i suoi “Fiöi”, ovvero che se hanno ambizione e lavorano sodo un giorno anch’essi avranno la possibilità di essere chiamati a far parte del roster della prima squadra della loro Città. Ci siamo senti è mi è sembrato un ragazzo molto consapevole e deciso, per lui sarà un anno importante per imparare tutta una serie di cose della “ pallavolo dei grandi”, ma sono sicuro che il gruppo saprà dargli una grossa mano e per lui sarà una stagione formativa e divertente.» - coach Matteo Battocchio.

La presentazione di Alessandro Coppa avverrà domani, sabato 30 giugno alle ore 10.30, presso la sede della Falegnameria GMG a Dronero, ospiti della Famiglia Marino e in particolare di Alessandro Marino, Socio delegato al settore giovanile e partner del Club biancoblù, per la conferenza stampa ufficiale