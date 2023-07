Con Alba Sports Awards la capitale delle Langhe ha premiato i suoi campioni [FOTOGALLERY]

Profumo di sport, quello che si è respirato ieri nella sala consigliare del Comune di Alba dove si è svolta la cerimonia di consegna degli Alba Sports Awards, riservata alle società che, o a squadre o grazie a singoli atleti, hanno ottenuto risultati di rilievo, a partire dalle gare provinciali fino ai mondiali.

E così Daniele Sobrero, consigliere comunale con delega allo sport, insieme al governatore Alberto Cirio, al sindaco Carlo Bo, al capogabinetto comunale Leonardo Prunotto, ai sindaci di Castagnole Lanze (Calogero Mancuso) e Barbaresco (Mario Zoppi), hanno premiato le numerose associazioni sportive presenti.

Dalla ginnastica alla scherma, dal tennis tavolo al badminton, dal rugby al calcio, passando per la pesca, le arti marziali, il volley, il pattinaggio, il nuoto, e chi più ne ha più ne metta.

Una serata dove c’è stato anche il meritato spazio per festeggiare al meglio due grandi risultati: la medaglia d’oro ottenuta nel nuoto da Giorgia Meriano ai giochi mondiali estivi di Special Olympics svoltisi a Berlino pochi giorni fa. Per lei cori da stagio e standing ovation da parte dei presenti: un risultato che conferma quanto l’inclusione sia importante.



Il secondo grande momenti è stata la premiazione all’Alba Calcio, capace di firmare una stagione d’oro grazie alla vittoria del campionato di Eccellenza con promozione diretta in serie D, e alla conquista della Coppa Italia di Eccellenza. Due trofei importanti per una società nata da pochi anni, ma capace di impostare un lavoro costruttivo da subito. Ed ora, in bocca al lupo per il prossimo anno!

«Alla base c’è il grande spirito di impegno e sacrificio da parte di tutti, dagli atleti ai dirigenti ed ai volontari. Come Comune dobbiamo mettere in grado le varie società di lavorare in spazi idonei. In questo aspetto, ed all’interno del decennale di Alba Città dello Sport, premieremo persone che si sono sempre impegnate per lo sport, per l’inclusione e la solidarietà. Abbiamo iniziato oggi e proseguiremo in questa collaborazione.

A livello sportivo la stagione è andata bene, frutto di un lavoro che ha portato anche a risultati a livello mondiali. Abbiamo avuto ad Alba il campionato di biliardo, il Rally Piemonte in odore di Europeo, abbiamo ospitato campioni dello sport. Stiamo tutti uniti, anche nell’inclusione, e proseguiamo su questa importante strada su cui possiamo imparare molto a livello sociale» sono state le parole di Daniele Sobrero, il consigliere comunale con la delega allo sport che, nel suo mandato, sta ottenendo risultati importanti grazie ad un lavoro di squadra veramente significativo, giusto per stare nel gergo dello sport.



L'ELENCO DEI PREMIATI



Persone che hanno contribuito, con la loro professionalità, solidarietà e spirito di inclusione, alla realizzazione di importanti eventi sportivi

1. Carlo Bo – Sindaco di Alba

2. Mario Zoppi – Sindaco di Barbaresco

3. Carlo Mancuso – Sindaco di Castagnole delle Lanze

4. Alberto Cirio – Presidente della Regione Piemonte

5. Giorgio Proglio – Fondatore di “TabUi App”

6. Leonardo Prunotto – Fondatore di “Alba dei Campioni”

7. Carmelo Franceschini – cofondatore del “Triangolare del Sorriso”

8. Vincenzo Pizzonia – cofondatore del “Triangolare del Sorriso”

9. Frio - cantante;

10. Bruno Risso – fotografo;

11. Alida Camera;

12. Ufficio Sport

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GLI ATLETIù

1. Sbandieratori Terre Sabaude:

- Riccardo Monachino;

- Mara Serebreanu;

- Eleonora Ferrero;

- Melanie Stoilovska



2. ADS Olimpo Basket:

- squadra U19;

3. ASD Alba Cheer:

- Team Titans Six;

- Team Shiny Titans;

4. ASD L’Albavolley:

- squadra U12: Costanza Calleri, Vanessa Dell’Anna, Celeste Monte, Ilde Toma, Sofia Virano, Andrea Viola (allenatore);

5. ASD Club Scherma Associati:

- Cristian Bonanni;

- Francesca Marisa Segatto;

6. ASD La Bocciofila Albese:

- squadra “serie A2”: Giorgio Marcellino (allenatore), Salvatore Scicolone (Vice Allenatore), Patrik Artusio, Romolo Artusio, Samuele Artusio, Fausto Bergamo, Ugo Bianchi, Valentino Dubois, Massimo Mocco, Alfieri Negro, Diego Negro, Luca Negro, Luciano Negro;

7. ASD Pescasportivi Albesi

- Abello Giovanni, Taricco Domenico, Ferrero Nicolò

8. ASD Ginnastica Alba

- Alice Borlengo, Anna Rainero, Borlengo Alice, Caushlalri Erisa, Eli Vojovska, Francesca Voglino, Giada Cane, Ginevra Amanda Sandu, Lucia Campigotto, Manera Greta, Manzone Giulia, Micaela Giordano, Miriam Lanzone, Mo Debora, Petrova Eva, Pisoni Lucia, Rivella Lucia, Rubino Sofia, Sofia Sigrist, Tibaldi Chiara

9. ASD Alba Rugby

- Alessia Cagnotto

- Lorenzo Papa

- Greta Perego

- Nicolas Balcan

10. ASD Ginnastica Ritmica Victoria Alba:

- Agnese Margiaria, Avena Viola , Manera Cecilia, Nano Aleksandra, Vespa Matilde, Daria Munteanu, Martina Rivetto, Daria Munteanu, Agnese Margiaria, Cavallero Emma, Penna Zoe, Pietoso Michela, Tomaselli Chiara, Bassignana Eleonora, Costa Isabel, Giorgia Capra

11. ASD Accademia Scherma Alba

- Beniamino Giordanetto

- Umberta Riboldi

12. ASD Victoria Alba Pattinaggio

- Sofia Foderaro, Giordano Cavagnolo, Leonardo Vercelli, Filippo Baggio, Olivia Aloesio, Emanuele Martino, Gessica Fresia, Sofia Adamo, Benedetta Martino, Carola Franza





13. ASD Tennis Tavolo Alba

- Paolo Racca, Squadra TT Alba A: Riccardo Deiana (capitano), Paolo Racca, Giacomo Giamello, Elisa Giacosa, Fabio Timelli, Guido Raimondo, Squadra TT Alba B: Umberto Actis Perino (capitano), Christian Di Gangi, Lorenzo Tarditi, Enea Travaglio, Stefano Zambelloni

14. ASD Alba Shuttle Badminton

- Leonardo Fava, Sofia Protto, Edoardo Parusso, Giulia Marengo, De Pasquale Antonio, Pietro Capetta, Francesco Vignola, Nicoletta Ferrero, Faizan Aslam, Molino Matteo, Petra Feciale, Carolina Cirio, Federico Cagnasso, Boero Jakub, Ezio Bossati, Monchiero Giuseppe, Ilaria Fornaciari.

15. ASD Le Nuvole:

- Giorgia Meriano (Medaglia d’Oro agli Special Olimpics)

- Diego Testa, Laura Camperi, Alessandro Rocca, Diego Brondello, Davide Caroti, Serena Bellucci, Thomas Debbia, Gianfranco Lai, Matteo Cosio, Marco Barale, Alex Anghilante, Chiara Sasia, Francesca Turco, Elena Panico, Martina Grosso, Simona Centonze, Marco Monge, Giorgia Meriano, Davide Fino, Paolo Cravanzola (Allenatore), Isabella Berardo (Presidente)

16. ASD Atletica Alba

- Elena Abellonio, Angelica Abrigo, Margherita Vignolo, Leonardo Pelissero, Alessandro Zuccaro, Pietro Alluto, Martina Brangero

17. ASD Alba Calcio

- De Bellis Gianni, (Presidente), Giovanni Bagnasco e Gianluca D’Angelone (Vice Presidenti), Giovanni Ferrero (Direttore generale), Roberto Zunino (Direttore Sportivo), Christian Sobrero (Team Menager), Sbreglia Pietro (Consigliere), Rosario Lonano (Allenatore), Gianni Vione (Vice allenatore), Francesco Zara (Fisioterapista), Toni Maio (Preparatore Portieri), Fauzia Federico (Preparatore Atletico), Aliberti Giuseppe (Dirigente Juniores), Piero Cornero (Addetto stampa), David Arkaxhiu, Giovanni Bacco, Lautaro Barranechea, Luca Cena, Sebastiano Coppola, Matteo Costamagna, Edoardo Cornero, Lorenzo Dell’Anno, Mamadou Dieye, Giacomo Della Valle, Edoardo Delpiano, Riccardo D’Ippolito, Mario Erbini, Carmine Esposito, Vasile Feraru, Rachid Guienne, Lorenzo Peirano, Luca Sardo, Gabriele Shtjefni, Umberto Carrino, Gabriele Manissero, Ciccone Lorenzo, Joel Sabiti