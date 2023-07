Alba piange Antonio Sandri, storico speaker dell'Alba Calcio

Una notizia improvvisa che ha lasciato sgomenti i cittadini e agli appassionati sportivo di Alba, Langhe e Roero: è mancato improvvisamente all’età di 59 anni Antonio Sandri, storica voce dell’Alba calcio e in precedenza del Corneliano.

Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi su Facebook: "Grazie per l'aiuto che ci hai dato in questi anni, quest'anno affronteremo la serie D voluta tanto anche da te". Ancora molto scosso Daniele Sobrero, consigliere con delega allo sport della città di Alba ed ex presidente del Corneliano. "Ho perso un amico con cui avevo un rapporto splendido e leale, sono ancora senza parole, basti pensare che ci conoscevamo dal 1978. Sono stato io a portarlo al Corneliano, oltre a un grande speaker era un barista e un dj di talento, ma soprattutto una persona a modo. Sapeva dosare le parole e dire le cose giuste al momento giusto. L'ho visto 10 giorni fa durante una premiazione, non riesco a capacitarmi della sua perdita".

Senza parole anche il presidente dell'Alba Calcio Giovanni De Bellis: "Una notizia terribile, ci mancherà averlo al nostro fianco con la sua energia e la sua allegria. Ricordo ancora con quanta gioia ha festeggiato le nostre vittorie e i nostri trofei. Non riusciamo a crederci, tutta la società si stringe attorno a sua mamma e sua sorella".

Antonio Sandri da oltre otto anni seguiva con grande passione le imprese sportive della prima squadra dell'Alba Calcio nella veste di speaker, leggendo le formazioni delle squadre e intrattenendo gli spettatori durante la partita. Negli ultimi anni aveva avuto la soddisfazione di alzare per due volte la Coppa Italia di Eccellenza piemontese e di vedere l’Alba calcio salire in serie D.