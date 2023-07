AVVISI LEGALI / Variante parziale n. 40 al Piano Regolatore Generale Comunale di Limone Piemonte

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA



Piano Regolatore Generale Comunale

Variante Parziale n. 40

AVVISO





Si rende noto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 14.6.2023 è stata adottata la variante parziale n. 40 al vigente piano regolatore generale comunale, ai sensi dell’art. 17, 5° comma della legge regionale n. 56/1977.



La deliberazione à pubblicata e depositata per 15 giorni consecutivi, a partire dal 01.7.2023 sul sito internet di questo Comune, con i relativi allegati.



Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione consecutiva (dal 16 al 30 luglio 2023) chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.



Per la visione dei documenti dal lunedì-venerdì presso ufficio urbanistica edilizia privata e il sabato e la domenica presso ufficio polizia locale dalle ore 10.00 – 12.00.