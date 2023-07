Blackout elettrico a Monastero di Vasco per diverse ore

Disagi e segnalazioni nel comune di Monastero di Vasco: dalle 19:30 di venerdì 30 giugno numerose abitazioni di via Antonio Turco, Piazza San Sebastiano, via del Lume e via San Lorenzo sono, infatti, rimaste senza corrente elettrica. L'intera Amministrazione Comunale, fin da subito, si è attivata e ha contattato il gestore per aprire le dovute segnalazioni relative all'interruzione.

Nel pomeriggio di sabato una squadra proveniente dal centro Enel di Torino ha ripristinato l'erogazione per tutte le abitazioni. "Come amministrazione - afferma il sindaco Franco Bosio - comprendiamo e siamo dispiaciuti per i disagi causati dal blackout. Il tutto sembra dovuto al guasto a una centralina in seguito al maltempo. Rimaniamo a disposizione della cittadinanza e vigileremo che la situazione torni alla normalità".