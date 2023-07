Cuneo, marciapiedi "preda" del verde selvaggio? Demichelis: "Due squadre coprono tutto il territorio, ma serve pazienza"

Sono tante le segnalazioni che, sin dallo scoppio dell’estate – almeno in senso meteorologico - , sono pervenute all’amministrazione comunale di Cuneo rispetto a marciapiedi più o meno coperti da erba e vegetazione selvaggia: le foto a corredo dell’articolo arrivano, per esempio, da un nostro lettore di Madonna dell’Olmo.



“Purtroppo in questo periodo, con le forti piogge e il conseguente caldo, l’erba cresce non meno di quattro centimetri al giorno – spiega l’assessore all’ambiente Gianfranco Demichelis, ben conscio delle tantissime segnalazioni - ; nei giardini privati si può tagliare ogni tre giorni, mentre noi dobbiamo coprire l’intero, ampio, territorio comunale con due sole squadre”.



“Siamo in difficoltà evidentemente, non lo nego, ma non siamo fermi – prosegue Demichelis - . Cerchiamo in ogni modo di rispondere a tutte le necessità ma chiediamo pazienza ai nostri concittadini: non è difficile immaginare che, con le risorse di cui disponiamo, un passaggio per ogni bordonale di altipiano e frazioni, sia difficile assicurarli con costanza”.



L’assessore ha assicurato però l’intenzione di redigere, assieme all’ufficio tecnico di riferimento, un nuovo nuovo “piano del diserbo” per rimodularne le specifiche nel senso della maggiore efficienza possibile.