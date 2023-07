Export, Piemonte promosso: il 29 e 30 settembre ad Alba gli Stati Generali [VIDEO]

Un Piemonte che corre, che esporta. E’ quanto emerso dal pre-summit degli Stati Generali dell’Export, andato in scena ieri, a Torino, presso la sede della Camera di Commercio. Un evento, quello organizzato con il supporto di BPER Banca, che ha raccolto attori imprenditoriali e istituzionali italiani e stranieri.

E non solo il Piemonte può oggi festeggiare l’ottavo trimestre in attivo per quanto riguarda l'export: sarà infatti Alba a ospitare i prossimi 29 e 30 settembre la quinta edizione degli Stati generale dell'Export. L’evento verrà organizzato all’intento della Ferrero, azienda simbolo dell’export in tutto il mondo.

"Qui a Torino abbiamo trovato una città fertile, attenta al commercio estero. Parliamo infatti di una verticale che vale più di 600 miliardi, 1/3 del Pil italiano. Bisogna dedicare tempo, attenzione, competenze, determinazione" è il commento di Lorenzo Zurino, presidente Italian Export Forum. "Torino - ha proseguito il presidente - ha tanto da esprimere su questo. Siamo qui perché abbiamo creduto in una città che può ancora di più valorizzare i suoi talenti. Tre i fattori fondamentali: logistica, conoscenza del Paese e formazione".

Fondamentale per l’organizzazione del summit il supporto di BPER Banca: "La nostra presenza riconferma le responsabilità che BPER Banca ha come operatore nazionale, siamo presenti in tutte le regioni italiane. L’export è uno dei motori dell’economia italiana, sentiamo l’importanza di esserci e di aprire una finestra per ascoltare. Appoggiare le nostre aziende in tutto quello che è internazionalizzazione ed esportazione dei mercati è una responsabilità".

Dagli ultimi dati quello che BPER registra "è un vantaggio competitivo dell’innovazione tecnologica, tipo l’industria 4.0, che si riverbera nei mercati. I prossimi passi? Aiutare le pmi ad affacciarsi non solo sui mercati europei, ma a mercati interessanti in cui la tecnologia Italia può dire la sua", ha spiegato Stefano Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer BPER Banca.

Parole che fanno da eco a quelle pronunciate da Giuseppe Aimi, direttore territoriale Nord Ovest BPER Banca: "Siamo felici di offrire un panel di interventi qualificati, con protagonisti che possono aiutare le imprese a trovare una strada per continuare nella crescita e nella ripresa, in un momento in cui l’economia soffre. L’export è uno strumento utilissimo, la strada giusta. Come BPER saremo al fianco delle imprese".

Agli Stati Generali è intervenuto anche Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: "I numeri dell’export dicono che c'è un aumento dell’11% rispetto all’ultimo anno, con l’ottavo trimestre consecutivo di crescita dell’export. Il Piemonte è forte e attrattivo". "Questo - secondo il Governatore - è legato alla capacità produttiva, all’ingegno dell’imprenditoria piemontese e alla logistica: tra 10 anni tutte le merci d’Europa viaggeranno su corridoi che si incroceranno in Piemonte”. “Serve quindi costruire strutture, non solo fisiche ma anche burocratiche. Gli Stati Generali dell'Export ci dicono come migliorare", ha concluso Cirio.

E' un mix tra soddisfazione e timore per il futuro invece quello espresso da Dario Gallina, presidente Camera di Commercio di Torino: "Il primo trimestre del 2023 è andato bene ma ci aspettiamo un rallentamento. Ad aprile il calo c’è stato: ci sarà un consolidamento e speriamo si sblocchino tante situazioni. Il costo del denaro e dei finanziamenti limita gli investimenti".

Le precedenti tappe degli Stati Generali si sono svolte nel 2019 a Sorrento, nel 2020 a Bari, nel 2021 a Marsala e nel 2022 a Ravenna.