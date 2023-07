Il rinoceronte di Franco Alessandria è “planato” su Cherasco

Ha trovato collocazione stamane in piazza Caduti per la Libertà, proprio di fronte alla Torre Civica di Cherasco, il rinoceronte di Franco Alessandria, l’animale “Essere” che sembra ignorare la poltrona “Avere”, con tutti i suoi simboli dell’avidità e del potere.

Si conclude così, con la soddisfazione dell’artista e una scherzosa visita “medica” del veterinario cheraschese Bruno Tibaldi al grosso animale, la vicenda dell’installazione rimossa dal Belvedere di La Morra in settimana. L’opera rimarrà dunque a Cherasco nei mesi estivi e attirerà senz’altro l’attenzione dei turisti. A scorrere le pagine dei Social ha già viaggiato parecchio, immortalata da molti scatti condivisi su Instagram, Fb e nelle recensioni di Google o Tripadvisor.

Soddisfatto anche Carlo Davico, sindaco di Cherasco: “Franco Alessandria torna a esporre le sue opere nella nostra città. Saranno di sicuro ammirate da tutti, in quanto collocate in un posto strategico, proprio davanti al comune e la renderanno ancora più bella”.

Alla semplice posa del manufatto era presente anche Sergio Barbero, infaticabile promotore delle iniziative artistiche e culturali di Cherasco. L’artista di Piozzo è noto soprattutto per le sue realizzazioni con chiavi e serrature, opere esposte un po’ ovunque in pubblico. In questo periodo ce ne sono alcune a Murazzano, dove davanti alla parrocchia di San Lorenzo si trova un “gemello” del rinoceronte di Cherasco, realizzato proprio con chiavi saldate le une alle altre.

Altre opere si possono ammirare nell’area esterna del NUoVO, ex Nuvolari, a Cuneo. Il messaggio di Alessandria, evidenziato dalla simbologia dell’Avere, contrapposta all’istinto primordiale dell’Essere è in realtà un monito profondo, come sostiene lo stesso scultore: “L’arte deve essere anche motivo di riflessione, deve far pensare. Viviamo in un mondo in cui l’Avere sta avendo il sopravvento sull’Essere. Nella lingua italiana sono i primi verbi che si imparano a scuola e si usano come ausiliari. L’Avere provoca e cagiona l’aridità dell’Essere: questo non è utile a nessuno, crea disuguaglianze, ostilità, invidie. Il mio bestione è un’anima pura, ha scelto l’Essere e per questo piace”.

Approfittando di una buona luce e di un’inquadratura suggestiva si può dunque immortalare un rinoceronte africano nel cuore di una città votata all’arte da secoli e giustamente ritenuta una fra le più belle della nostra provincia.