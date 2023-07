Torna Priola in Fabula: una giornata immersi nelle fiabe, alla ricerca di Peter Pan

Una giornata immersi nelle fiabe organizzata dall'associazione Amici di Pievetta in collaborazione con il Comune e la pro loco di Priola, l'unione montana Alta Val Tanaro e D'Acqua e di ferro, con il prezioso supporto di Fondazione CRC, il patrocinio della Regione Piemonte e tanti sponsor privati.

L'appuntamento è per domani, domenica 2 luglio: a partire dalle 10 si apriranno ufficialmente le porte di Priola in fabula per tutti i bambini, cui verranno distribuiti gadget a tema.

Una quarantina di postazioni tra laboratori e artisti che animeranno il percorso arricchito dalla presenza del trenino, con circuito nel parco comunale, installato grazie ai volontari del museo ferroviario piemontese.