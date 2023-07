Scarnafigi, 30 mila euro per rigenerare l'area di via Saluzzo

Il comune di Scarnafigi è risultato tra i vincitori della quinta edizione del bando, promosso dalla fondazione CRC di Cuneo e finalizzato a premiare i luoghi abbandonati o in condizioni eseticamente non ideali con un contributo per il loro recupero. Scarnafigi si è aggiudicata un contributo di 30.000 euro. Tale comune rientra "nell'area della biosfera del Monviso".

Con questo progetto il comune vuole rigenerare l'area di via Saluzzo che da anni si trova in una condizione di degrado. Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana intitolato "una palestra a cielo aperto" proposto con l'obiettivo di rigenerare una vecchia costruzione in calcestruzzo, struttura che da parecchi anni è un cantiere mai terminato. "Come amministrazione - afferma il sindaco Riccardo Ghigo -, proponiamo un percorso di co- progettazione con la cittadinanza per andare incontro alle esigenze dei residenti, e ricevere suggerimenti utili per ridisegnare l'area e attuare un programma per lo sviluppo sostenibile green, valorizzando l'ambiente che lo circonda".