Curare e prendersi cura, con la musica

Cantano per ritrovare la parola perduta dopo un ictus. Insieme danno voce al Coro degli Afasici; un progetto che esiste anche grazie ai fondi del 5x1000 che è possibile destinare ad A.L.I.Ce. Cuneo Odv in sede di dichiarazione dei redditi scrivendo il codice fiscale 96067980043.



Racconta il progetto Giuseppe Bonatto, medico colpito lui stesso da ictus nel pieno dei suoi anni e fondatore dell’associazione di volontariato, quasi vent’anni fa: “L'uso strumentale della musicoterapia per la riabilitazione delle capacità linguistiche sta producendo straordinari risultati in chi, a seguito di una lesione cerebrale, causata da trauma cranico, ischemia, ictus, emorragia o tumore, manifesta dei disturbi nell'espressione e nella comprensione del linguaggio parlato o scritto. Ovvero, la cosiddetta afasia”.



Infatti, prosegue il medico: “Il centro del linguaggio risiede nell’emisfero sinistro del nostro cervello ed è una parte frequentemente lesionata. Con il canto, e le arti in genere, si stimola tutto il cervello, ed è un modo per andare a riattivare aree cerebrali compromesse e creare nuove connessioni: con le canzoni e la musicoterapia si ritrovano le parole! L'utilizzazione degli elementi sonoro-musicali nella riabilitazione dell'afasia, sostengono da alcuni anni illustri neurologi, si sta dimostrando, unitamente alla logopedia, sempre di più un mezzo di comunicazione alternativo, un modo per potenziare il linguaggio intenzionale, per migliorare indirettamente la lingua parlata, per sperimentare relazioni affettive con gli altri, per contenere l'ansia, l'irritabilità e per scaricare le tensioni emotive, che caratterizzano le persone che hanno perso l'uso della parola”.



Il Coro degli Afasici negli anni ha sviluppato sempre più iniziative, consensi e risultati. Racconta Giuseppe Beccaria, volontario fossanese di A.L.I.Ce. Cuneo: “All’attività del Coro (oggi intitolato alla memoria di Enrico Catelli, scomparso per Covid) i soggetti arrivano da tutto il territorio della Granda. La partecipazione è assolutamente libera - contatti per informazioni: 3337458606 - cuneo@aliceitalia.org. Il ‘reclutamento attivo’ avviene anche grazie al lavoro in rete svolto con assistenti sociali, terzo settore, medici, Asl e professionisti sanitari, che ringraziamo. L’attività si svolge due volte a settimana: un giorno si fa attività di riabilitazione musicoterapica a piccoli gruppi, un altro giorno si esegue l’attività coreutica tutti insieme. Diciamo che il Coro è il punto di arrivo della riabilitazione stessa, nucleo di forte empatia oltreché di terapia. Il Coro ha avuto modo di esibirsi in tanta parte del Piemonte, ma anche d’Italia: Torino, Cuneo, Fossano, Savigliano, Genova, Alba, Piacenza… i docenti che lo seguono sono Margherita De Palmas e Maurizio Scarpa, musicoterapisti torinesi di grande esperienza. I concerti sono momenti di notevole importanza perché in grado di veicolare messaggi di speranza concreta e di vita”.



Il Coro riprenderà la sua attività a settembre: “Abbiamo inoltre in cantiere iniziative di sensibilizzazione sull’ictus in vista del prossimo anno, quando A.L.I.Ce. compirà vent’anni. Il Coro degli Afasici esiste grazie al sostegno di tante realtà, enti, Fondazioni e Istituzioni che ringraziamo sentitamente. Grazie a tutti i Comuni, ai coristi, e ai loro familiari che trovano nell’attività anche un modo per stare insieme, come un gruppo di aiuto reciproco. Non da ultimo grazie ai tanti volontari impegnati nelle attività: Marianna Micheletto, Beppe, Pino, Maria Grazia, Anna, solo per citarne alcuni”.



L’associazione di volontariato, ente del terzo settore, A.L.I.Ce. Cuneo Odv, acronimo di Associazione per la lotta all’ictus cerebrale, è nata nel 2004 ed è diffusa su tutto il territorio della Provincia di Cuneo. “Rinnovo l’invito anche da parte mia – conclude Beccaria – a sostenerci attraverso il 5x1000, scrivete il nostro codice fiscale: 96067980043 o comunicatelo al vostro commercialista. Sarà un modo per continuare a dare voce ai malati di ictus e alle loro famiglie, insieme, non mollando mai. Grazie”.



Segui A.L.I.Ce. Cuneo Odv: https://www.instagram.com/alicecuneoodv/

Ulteriori informazioni su: www.alicecuneo.it



