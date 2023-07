Cuneo torna capitale di luci e colori a tempo di musica: al via l'edizione 2023 dell'Illuminata [FOTOGALLERY e VIDEO]

L’attesa è finita: con l’inaugurazione avvenuta pochi minuti fa di fronte alle centinaia di persone raccolte in una piazza Galimberti gremita è iniziata ufficialmente Cuneo Illuminata 2023, manifestazione che per quattro settimane animerà il capoluogo della Granda attraverso attività artistiche e culturali, ma soprattutto solidali.

Ad aprire la serata il momento degli saluti istituzionali. "Vi auguro un mese di divertimento, di solidarietà e di condivisione anche nel rispetto dell’ambiente. La città di Cuneo crede che stare bene insieme sia fondamentale per il benessere delle persone e della città", le parole della sindaca Patrizia Manassero, mentre al pubblico in attesa di gustare gli straordinari spettacoli di luci a tempo di musica è giunto anche il saluto del governatore Alberto Cirio, che col suo messaggio, letto dal palco, ha sottolineato il valore della solidarietà, "una delle luci più preziose".

Enrico Collidà, vicepresidente della Fondazione Crc, ha quindi ricordato il primo compleanno del Rondò dei Talenti, che verrà celebrato proprio durante il programma della grande rassegna, mentre il professor Giuseppe Tardivo ha indicato le ragioni del sostegno che la Fondazione Crt offre a "una manifestazione che promuove inclusività, cultura e sostenibilità".

Quindi il vescovo di Cuneo, monsignor Piero Delbosco, ha ricordato l’appuntamento con la processione della Madonna del Carmine del 15 luglio, che coinvolge moltissime persone in un momento di forte spiritualità, sottolineando come proprio oggi, 1° luglio 2023, sia anche "un giorno di grande unione per Cuneo e Fossano, ora unite anche formalmente in un’unica Diocesi".

Ma l’Illuminata è anche una grande occasione di promozione del territorio, come ha ben sottolineato Gabriella Giordano per conto dell’Atl del Cuneese: "Il modello Cuneo è speciale anche nel turismo – ha voluto rimarcare –, capace di unire entusiasmo e passione nel promuovere il nostro territorio. Invitate tutti i vostri amici a venire a scoprire questo meraviglioso angolo di Piemonte", il suo invito.

LO SPETTACOLO DI APERTURA

Il programma del primo fine settimana

Dopo l'apertura di questa sera la manifestazione tornerà domani, domenica 2 luglio, con spettacoli alle 22 e 22.30. Prima, dalle 16 e sino alle 23, in via Roma saranno invece presenti i mercatini dell’associazione “Made in Cuneo”, che esporranno meravigliosi manufatti di artigianato artistico. Alle 18 in piazza Galimberti la performance del gruppo “Eso Es”, associazione di clownterapia. Insieme a loro ci sarà Armando Group, che esporrà alcuni veicoli e distribuirà palloncini ai più piccoli.

Dalle 21.30 è in programma la grande festa anni ’70 “Flower Power”, in collaborazione con Palà Club, pronta a riempire via Roma con tanti “figli dei fiori” per ballare le grandi hit del passato rivisitate in chiave moderna.

Qui si trova il programma completo del weekend.

La manifestazione

La kermesse, giunta alla sua 7ª edizione, è organizzata dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata (di cui fanno parte il Comune di Cuneo, il Comitato Madonna del Carmine, l’ATL del Cuneese, Promocuneo, Conitours, Confartigianato Imprese Cuneo e WeCuneo) con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, con il sostegno di Fondazione CRC, Fondazione CRT, Camera di Commercio di Cuneo, ATL e numerosi sponsor del territorio.

Più sostenibilità e solidarietà

Oltre all’attenzione per l’ambiente (luci a led e zero volantini di carta per una maggiore sostenibilità), sono diverse le finalità benefiche della manifestazione: durante le serate sarà infatti aperta la raccolta fondi e la vendita dei gadget (da parte dei volontari di Cuneo Illuminata) in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, mentre i ricavati della cena “Milleluci nel piatto” saranno destinati alla Fondazione Ospedale Cuneo Onlus e quelli della “Corsa sotto le luci” all’associazione La Cura nello Sguardo.

La settimana successiva: il Compleanno del Rondò dei Talenti

L’edizione di quest’anno sarà ancora più speciale: Cuneo Illuminata, infatti, festeggerà insieme a Fondazione CRC il primo compleanno del Rondò dei Talenti con un insieme di iniziative da giovedì 6 a domenica 9 luglio. Grande attesa per sabato 8 luglio, giornata ricca di appuntamenti: il laboratorio “Talenti in fiore” in via L. Gallo, lo spettacolo di bmx freestyle in corso Nizza, il taglio della torta e lo straordinario spettacolo d’arte monumentale “Mu, cinématiques del fluides”, realizzato dalla compagnia francese “Transe Express” in collaborazione con Mirabilia Festival Europeo.



Giovedì 6 luglio da non perdere la tradizionale cena “Milleluci nel piatto” promossa da WeCuneo e Conitours, in cui la cucina di eccellenza incontra la solidarietà. Info e prenotazioni: 0171698759 o info@cuneoalps.it.