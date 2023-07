Poesie nel cassetto 2023”: a Dronero l’incontro con Susanna Piano

In spazi altri, diversi da quelli solitamente della biblioteca, a contatto con chiunque conservi la passione per la poesia. Un incontro emozionante si è tenuto a Dronero.

Nel cortile dell’ex Convitto di via Roma “Poesie nel cassetto 2023”, iniziativa giunta alla sua seconda edizione e fortemente voluta dal Comune di Dronero, nel particolare impegno dell’assessore Carlo Giordano. Anche quest’anno ha visto la preziosa collaborazione dell’insegnante e poetessa Brunella Pelizza, nel presentare ospiti e poesia ma soprattutto nel saper condurre i partecipanti in un viaggio immaginativo ed emozionale davvero importante.

Ospite dell'incontro di sabato scorso la poetessa Susanna Piano. La poesia come luce, delicata e potente cura dell’anima. La parola “classificazione”, solitamente usata in ambienti scientifici, qui estremamente interessante, nella scelta da parte della poetessa di presentare le proprie poesie secondo la classificazione bibliotecaria usata in tutto il mondo ed ideata da Melvil Dewey. Nel classificare sono necessarie cura e dedizione: Susanna Piano ha richiamato in memoria una poetessa di quell’epoca, della quale molto probabilmente Dewey aveva sentito parlare: Emily Dickinson.

Dalla riconoscenza verso questi due grandi personaggi nasce la sua poesia: numeri che hanno un preciso riferimento, poesie profonde, accurate nei termini e rivelatrici di un sentire al di là del tempo, ad esprimere chiaramente quella straordinaria capacità di commuoversi che intatta conserva da sempre la poetessa.

Susanna Piano ha letto alcune sue poesie tratte dal suo libro “Light room” e, con Brunella Pelizza che è stata coautrice, anche alcune dal lavoro a due voci “Maternalia”: poesie sulla maternità in tutto il suo farsi, dall’attesa al divenire madre. È giunto poi il tempo di una “Baraonda di versi”, dove chi voleva poteva leggere alcune sue poesie. In tanti hanno partecipato, in un affiorare rivelatore di diversi linguaggi e sentimenti. Presente anche il vicesindaco Mauro Arnaudo che si è molto complimentato con tutti, portando anche lui una poesia. Emozioni davvero preziose sono arrivate al cuore di ognuno.

“C’è bisogno di poesia, è curativa ed è qualcosa di davvero profondo - ha detto l’assessore Carlo Giordano - Proprio per questo stiamo pensando di organizzare un nuovo incontro in autunno.” Al termine un riconoscente applauso e, da parte di tutti, il desiderio di ritrovarsi nuovamente.