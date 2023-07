Motori, Coppa Italia Velocità: la Black Racing sbanca il Mugello

Scarperia (FI), 24-25 Giugno. Finalmente è il caldo a fare da contorno al terzo round della Coppa Italia Velocità, con la squadra cuneese della velocità in pista in evidenza, insieme al maceratese Elia Mengoni ed al genovese Fabio Pozzato nella Pirelli Cup 600, riuscendo anche a piazzare la new entry del Team, il modenese Mirco Federzoni, nel Trofeo Italiano Amatori 1000 Base. Presente anche, come wild card, il reggiano Alessandro Spaggiari.

Già sin dalle qualifiche, vi sono state delle buone prestazioni per i piloti della squadra cuneese, la maggior parte dei quali è tesserata per il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, protagonisti nel pomeriggio del sabato con lo spettacolo della Sprint Race. Ad aprire le danze è la Pirelli Cup 600 dove Mengoni, con il quinto tempo in griglia di partenza, tiene bene la posizione allo spegnimento dei semafori, riuscendo a tagliare il traguardo in quinta posizione, sfiorando il podio assoluto, risultato che gli consente però di aggiudicarsi la vittoria della categoria 600 PRO.

Fabio Pozzato, impegnato nella Pirelli Cup 1000, continua a non deludere le aspettative e, con una bella rimonta, si porta a casa la vittoria nella Challenge SBK. Ultima gara del programma è quella riservata al Trofeo Amatori 1000 base dove Federzoni, autore di un ottimo giro in qualifica che gli regala la seconda casella in griglia, per gran parte della gara si trova in lotta per la vittoria ma un errore alla curva Casanova lo precipita in ottava posizione assoluta. Sfumato il podio assoluto in gara uno, ci consoliamo con il successo di categoria: terzo nella Over 40.

Visti i podi conseguiti nella giornata di sabato, la domenica parte bene con Elia Mengoni, che fa doppietta, aggiudicandosi nuovamente la categoria 600 PRO della Pirelli Cup 600. Altra grande prestazione per Fabio Pozzato, voglioso di replicare la vittoria del giorno precedente, che centra il secondo posto in gara due, uscendo dal Mugello ancora al comando di campionato, quando siamo ormai arrivati al suo giro di boa. Mirco Federzoni, dopo la delusione per il podio mancato nella Sprint Race, non avendo il passo dei primi, conduce una gara intelligente e, dopo la bella bagarre dei primi giri, il ducatista transita sul traguardo in terza posizione assoluta.

Da sottolineare le notevoli prestazioni della wild card Alessandro Spaggiari nel Trofeo Amatori 1000 avanzata che, partendo in pole position, chiude secondo nella Sprint Race del sabato,conquistando nella gara della domenica la sua prima vittoria assoluta in carriera.

“Un weekend semplicemente magnifico - ha commentato il team manager Simone Barale -. Questi otto podi, conquistati in un unico weekend, ci danno la giusta carica per il prossimo round di Cremona, dove punteremo a migliorarci ancora. Abbiamo lavorato tutti bene e questi podi sono di tutto il team”.

