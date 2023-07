"Grazie per l'alta professionalità e per l'affetto con cui sono stata circondata al reparto di Neurochirurgia del Santa Croce"

In questi momenti particolari in cui la Sanità pubblica è al centro dell'attenzione per le difficoltà che sta attraversando, soprattutto per la reperibilità dei medici e il pericolo di un sottodimensionamento delle qualità professionali, vorrei portare una testimonianza positiva.

Sono stata ricoverata presso l'Ospedale Santa Croce di Cuneo per un intervento molto delicato di neurochirurgia e volevo ringraziare il Prof. Michele D’Agruma. direttore del Reparto, il Dott. Lucano che ha eseguito l’intervento e tutta l’Equipe medica unitamente al personale del dipartimento, in ogni sua figura.

A loro vanno tutti i miei ringraziamenti e quelli dei miei familiari, non solo per l'alta professionalità dimostrata, ma anche per l'affetto con cui sono stata circondata rendendo il periodo di degenza il più confortante possibile.

La speranza è che tutto quanto di positivo c'è in questo complesso ospedaliero, in ogni suo aspetto, non vada assolutamente perso e che le forze politiche e i Dirigenti Sanitari facciano il possibile per tutelare queste eccellenze che sono l'orgoglio di una società che si dice civile.

Lettera firmata