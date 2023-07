Alessandro Coppa, 19 anni e un sogno: "Simon il mio modello da imitare, ma che sorpresa la chiamata in A2!" (VIDEO)

Direttamente dal progetto Fiöi alla Prima Squadra.

Alessandro Coppa, classe 2004, neo campione Regionale under 19 con la maglia di Cuneo chiamato da coach Matteo Battocchio per il campionato 2023/2024 di serie A2, è stato presentato alla stampa nella mattinata di oggi, sabato 1 luglio.

L'incontro si è svolto presso la Falegnameria GMG di Dronero, dove giornalisti e dirigenti di Cuneo Volley sono stati ospiti della famiglia Marino ed in particolare di Alessandro Marino, Socio delegato al settore giovanile e partner del Club biancoblù, che con gli occhi lucidi e carico di emozione ha introdotto orgogliosamente l'atleta: "Un momento particolare questo per me, perché con Ale abbiamo iniziato un percorso che lo ha portato dall'Under 13 fino alla Prima Squadra. Rappresenta in pieno la forza del nostro settore giovanile".

Il giovane Coppa ha ringraziato Marino, ma anche i genitori che lo hanno sempre supportato nel percorso di crescita: "Alessandro è una figura fondamentale nel mio percorso in società. Così come lo sono mia mamma e mio papà: lui è stato un buon giocatore di pallavolo, mi ha aiutato nei rudimenti tecnici e stimolato negli allenamenti insieme, mentre mia mamma mi supporta nelle cose extra pallavolo".

Ale ha affrontato la conferenza stampa con grande sicurezza, anche se ammette che la promozione in Prima Squadra lo ha sorpreso: "Non mi aspettavo questa chiamata, sono rimasto colpito. Cercherò di dare il massimo ed imparare dai compagni più esperti".

Il ringraziamento al suo ex coach Francesco Revelli: "Mi ha dato le nozioni che mi mancavano, così come ha fatto Daniele Tomatis che mi ha aiutato nel migliorare la tecnica di centrale"

Alessandro Coppa ha un modello di giocatore al quale ispirarsi: "Reputo Simon uno dei più grandi centrali in attività. Cerco sempre di prendere ispirazione da lui".

Il video integrale della conferenza stampa: