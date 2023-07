Legge regionale sul lavoro presto in Aula: parola di Paolo Bongioanni

Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Lascaris Paolo Bongioanni risponde alla sollecitazione venuta dal segretario metropolitano del Partito Democratico Marcello Mazzù affinché venga approvata al più presto in Consiglio regionale la nuova legge regionale sul lavoro.



Dichiara Bongioanni: «Mi fa piacere constatare che – almeno sul tema del lavoro – il Pd torinese apprezzi a tal punto la legge proposta da Fratelli d’Italia da sollecitarne l’approvazione in tempi rapidi. È un’occasione che non vogliamo sprecare, e per questo, come gruppo Fratelli d’Italia, raccogliamo immediatamente la richiesta dell’opposizione. In occasione della prossima conferenza dei capigruppo, al netto della discussione sulla nuova legge elettorale regionale, interverrò chiedendo che il disegno di legge voluto dall’assessore al Lavoro Elena Chiorino venga subito richiamato in aula».



«Parliamo di un provvedimento strutturale – sottolinea Bongioanni – , innovativo e capace di guardare al futuro e a scenari di lungo periodo, in grado di fare la differenza nelle dinamiche del lavoro piemontese. Certo che le opposizioni manterranno in Aula lo stesso entusiasmo dichiarato ai giornali - e quindi ai cittadini - per l’entrata in vigore della nostra legge sul lavoro, prendo atto con piacere che ci apprestiamo ad approvare con una maggioranza amplissima il testo di legge sul Lavoro».