Mondovì: auto si ribalta in via Carboneri

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi (domenica 2 luglio) a Mondovì.



Coinvolta un'unica macchina, una Fiat Punto, ribaltatasi per caus e con dinamica ancora da determinare in via Nino Carboneri, nella zona di Piazza. Non si conosce la condizione degli eventuali feriti.



Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale per la gestione del traffico e i rilievi.