Paesana, 65enne colpito da malore in casa: in codice rosso al Santa Croce

Intervento in notturna per l’elicottero del 118 di stanza a Levaldigi, intorno alle 22 di sabato 1 luglio, a Paesana.



Il velivolo è atterrato all’interno del campo sportivo comunale per portare soccorso ad un pensionato di 65 anni, S.B., rimasto vittima di un arresto cardiaco mentre si faceva la doccia nella sua abitazione di frazione Calcinere, dopo aver trascorso una giornata di relax a Cervinia insieme con alcuni amici.



A dare l’allarme era stata la stessa moglie dello sfortunato pensionato, particolarmente conosciuto all'interno della comunità locale.



La medicalizzata della CRI di Paesana e l’ambulanza della Croce verde di Saluzzo, prontamente accorsi sul posto, dopo averlo stabilizzato lo hanno imbarcato sull’elicottero che ha provveduto a trasportarlo al Santa Croce di Cuneo in codice rosso.