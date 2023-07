Fossano, rimandato lo spettacolo di Maurizio Battista del 4 luglio

Considerate le condizioni meteo incerte, in accordo con il management dell’artista, si comunica che lo spettacolo di Maurizio Battista in programma a Fossano martedì 4 luglio nell'ambito del Fossano Cabaret è rinviato a data da destinarsi.



Nei prossimi cinque giorni verranno date indicazioni in merito alla riprogrammazione e al rimborso dei biglietti. Chi ha acquistato il biglietto tramite Ticketone potrà comunque scegliere se mantenerlo o chiedere il rimborso.



Per info sulla nuova data chiamare il numero 0172/60113, a partire da lunedì 10 luglio. Oppure scrivere a inf@fondazionefossanomusica.it.