"Suoni dalle Terre del Monviso 2023": sabato 8 luglio il concerto degli Eugenio In Via Di Gioia

Una settimana ci separa dall’evento che, inserito nel calendario del Festival Suoni delle Terre del Monviso, vedrà in scena il concerto “A un passo dalla città” definito dagli organizzatori “un’autentica dichiarazione d’amore verso il nostro pianeta”. Un appuntamento attesissimo quello con il giovane gruppo torinese che nei suoi 10 anni di vita ha effettuato un percorso di crescita intenso e ricco di tanti traguardi raggiunti. Lavoro recente la stesura della sigla ufficiale “C’è un tam tam” per il FantaSanremo 2023, gioco online spopolato negli ultimi anni.



Il pomeriggio paesanese prevede una grande sorpresa musicale: il concerto degli Eugenio godrà di una doppia apertura. Alle 16.00 si esibirà il vincitore della 1ª edizione del Terres Contest che ha visto la sua serata conclusiva giovedì 29 giugno a Il Quartiere, Saluzzo. La vittoria è andata alla formazione SON de la RUE, che significa “suono della strada”. Il quartetto dal repertorio ricco di musette francesi, tanghi argentini, musica irlandese e cover di brani internazionali è formato da: Carola Terli (chitarra); Federico Ferrato (fisarmonica); Andrea Giusiano (percussioni e basso elettrico); Lorenzo Ferrato (batteria).



Alle 16.30 opening n°2 con Pietro Morello, giovane musicista, artista di strada, educatore e

innovatore al servizio delle missioni umanitarie. Il torinese classe ’99 è seguitissimo sui social e utilizza la sua popolarità per diffondere ideali importanti come la solidarietà e il volontariato.



La location di Pian Munè è comodamente raggiungibile risalendo la provinciale della Valle Po e deviando poi a sinistra una volta giunti a Paesana. L’area del concerto è sita in prossimità del rifugio a valle, dove potranno essere lasciate le auto in un ampio parcheggio gratuito. Si consigliano calzature e abbigliamento idonei ad un ambiente di montagna, e di munirsi di stuoia/coperta, crema solare, cappellino.



I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticketone o nel punto vendita On The Corner (V. Palazzo di Città, 1 Saluzzo). Ticket omaggio per bambini fino a 5 anni compiuti, necessaria la prenotazione al link presente sul sito www.suonidalmonviso.it; ticket omaggio ai disabili, necessaria la prenotazione tramite mail a info@suonidalmonviso.it.