Skiroll, Elisa Sordello è campionessa italiana a Lissone

Elisa Sordello si è laureata campionessa italiana di skiroll in piano in occasione della mass start disputata oggi a Lazzate (Monza e Brianza) e valida per la sesta tappa di Coppa Italia NextPro 2023 e per il primo Trofeo Provincia di Milano.



La competizione, organizzata dalla Polisportiva Team Brianza e dallo Sci Club Lissone, realtà presiedute rispettivamente da Maurizio Mariani e Sergio Girardi, è stata inaugurata da alcuni apripista "speciali", ossia le vecchie glorie dello skiroll, schierate sulla linea di partenza per ricordare Alfio Di Gregorio, pioniere azzurro di questa disciplina venuto a mancare giovedì 29 giugno a 53 anni d'età.



Tra le donne (6 giri x 3,3 km), è la piemontese Elisa Sordello a conquistare il tricolore in 56'13.4. La classe 2000, rappresentante dello Sci Club Entracque Alpi Marittime, ha preceduto Laura Colombo (C.S. Esercito, +1.8) e Anna Maria Ghiddi (ASD Olimpic Lama, +7.0). Al maschile vittoria al fotofinish Matteo Tanel (Robinson Ski Team), con il tempo di 1:16'13.4. L'arrivo in volata ha visto classificarsi in seconda posizione Tommaso Dellagiacoma (Sottozero Nordic Team), staccato di un solo decimo di secondo dal vincitore, e in terza piazza Riccardo Lorenzo Masiero (Sci Club Valdobbiadene), a 6 decimi di secondo da Tanel. Quarto, infine, Giovanni Lorenzetti (Team Futura), a tre decimi dal podio. Costretto a ritirarsi dalla gara a causa di un problema di natura muscolare manuele Becchis, portacolori dello Sci Club Entracque Alpi Marittime, ieri vincitore della sprint di Lissone.