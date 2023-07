Alba Cheer: podio europeo per le Shiny Titans

Nella giornata di venerdì 30 giugno le Shiny Titans hanno conquistato il terzo posto agli ICU European Cheerleading Championships di Verona nella categoria giovanile Youth All Girl Median.

Dietro solo a due colossali team austriaci, la squadra di Alba Cheer ha presentato una routine perfetta, che ha raccolto grandi complimenti dagli addetti ai lavori e applausi a scena aperta dal pubblico dell'AGSM Forum dove erano presenti numerosi supporter Titans.

La classifica è lo specchio di una prestazione che dimostra tutta la bontà del lavoro svolto in questi anni da Alba Cheer nello sviluppo del cheerleading, riuscendo a raggiungere un livello in grado di confrontarsi alla pari con le otto più importanti squadre d'Europa: se davanti alle Shiny Titans abbiamo due team le cui atlete hanno vinto i recenti mondiali, dietro possiamo leggere compagini provenienti da nazioni in cui il cheerleading è storia e tradizione, come la Svezia, o dove è in forte crescita come l'Estonia.

A completare la presenza di Alba Cheer agli Europei, l'ottavo posto nella giornata di ieri da parte dei Titans Six nella categoria regina, il Senior Coed Premieri, dove al termine di una prestazione segnata da alcuni errori si sono piazzati con onore nella seconda metà di una classifica a dieci in cui le top5 presentano ad oggi un divario tecnico importante; uno stimolo per continuare a crescere nella nuova stagione e cercare di essere ancora più precisi.

Ad ulteriore testimonianza del valore del progetto Titans, l'analisi di classifiche e punteggi evidenzia che tanto le Shiny Titans quanto i Titans Six hanno raccolto i migliori due score tra tutte le squadre italiane di cheerleading partecipanti alla competizione; non solo, entrambi i piazzamenti sono i migliori risultati di sempre ottenuti dall'Italia agli Europei nelle rispettive categorie. Grande è l'attesa per festeggiare questo storico risultato giunto al termine di un'incredibile stagione.