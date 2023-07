Cuneoginnastica: Delfino e Hadouz conquistano il bronzo nazionale silver a Rimini

Rimini Fiera, Campionato italiano Silver di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia, categoria Junior 1 Eccellenza.

A scendere in campo con i colori della Cuneoginnastica sono le due ginnaste cuneesi dell’associazione Asia Delfino e Sara Hadouz.

Nella prima giornata di gara, riservata al concorso generale ovvero sulla classifica del totale dei quattro attrezzi ad ottenere il bronzo è Asia che con un ottimo punteggio, nonostante una caduta alla trave conquista un posticino sull’ambito podio. Poco distante dal podio si classifica la compagna Sara.

Il giorno seguente le due atlete hanno preso parte alle finali di specialità, ben sette qualificazioni per loro; Asia, gareggia su tutti e quattro gli attrezzi alla ricerca di una medaglia in una delle specialità della ginnastica artistica, medaglia che purtroppo non arriva. Ad agguantare il bronzo al volteggio questa volta è Sara che con un salto preciso in volo e ben stoppato all’arrivo conquista la terza piazza ed un prezioso gradino del podio.

Solo un po' di rammarico per le medaglie mancate che in base ai punteggi ottenuti il giorno prima dalle due atlete facevano ben sperare per risultati ancora più brillanti.