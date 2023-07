Diamo ad Ale quel che è di Ale: ad avviare al volley Coppa fu Franco Alpigiano

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

ho seguito il video di presentazione di Alessandro Coppa neo convocato in prima squadra dalla Cuneo Volley e l’intervista al Signor Martini che afferma che fu lui ad avviare Ale alla Pallavolo.

Mi si permetta una precisazione: Alessandro iniziò il Minivolley quando frequentava le elementari con un gruppo composito di ragazzini che giocavano con l’allora BRE Banca Lannutti: l’Istruttore di Minivolley non era Martini ma era Franco Alpigiano, cioè lo scrivente.

Del gruppo facevano parte anche Giacomo Anfossi, Jacopo Bettahi, Lollo Penta per citarne alcuni ancora in attività (mi scuso per eventuali dimenticanze ma di tempo ne è passato).

Finito il ciclo Minivolley, i ragazzi passarono poi in U13 per poi continuare.

I miei complimenti ad Ale e gli auguro una grande carriera.

Franco Alpigiano