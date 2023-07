A Busca il suono del jazz sotto le antiche mura

Per la XIX Stagione artistica della rassegna internazionale di concerti “Musicaè” dell’associazione culturale Amici della Musica di Busca, il prossimo appuntamento, che conclude la prima parte della stagione dopo il grande successo della Messa da requiem di Verdi dello scorso 9 giugno, è ai prati sotto le antiche mura (via Ripasso) con il Cuneo Jazz Quartet. L’evento fa parte della sezione Giovani alla ribalta di Musicaè e si svolge in collaborazione con il progetto itinerante I conservatori in Piemonte dell’associazione Toret Artist Tre Sei Zero.

Informazioni al 339.6013250. In caso di maltempo ci sposteremo al Teatro Civico. Con il sostegno di Comune di Busca, Sedamyl, Banca di Caraglio

Rassegna internazionale di Concerti “Musicaè” 2023

XIX Stagione artistica

direzione artistica, Antonello Lerda







Ai prati sotto le antiche mura Busca (via Ripasso)

Giovedì 6 Luglio 2023 ore 21,00

Cuneo Jazz Quartet

On air giovanissimi alla ribalta

Serenella Ingravallo voce

Nicolò Stalla chitarra

Daniele Mauro basso

Fabrizio Pallattella batteria

Programma

Cole Porter - I get a kick out of you

Don Raye - You don’t know what love is

Thelonious Monk - Straight, no chaser

Cole Porter - Easy to love

Antonio Carols Jobim - Chega de saudade

Charlie Parker - Yardbird suite

Victor Young - My foolish heart

Cole Porter - Just one of those things

Burton Lane - On a clear day

Cole porter - What is this thing called love

Haven Gillespie - You go to my head

Thelonius Monk - In walked bud

Serenella Ingravallo voce Incomincia a cantare all’età di 11 anni. Verso i 17 anni scopre il mondo del jazz e, ispirata da musicisti come Carmen Mcrae, Bill Evans e Charlie Parker, se ne innamora perdutamente.Oltre al canto ha sempre coltivato la passione per il pianoforte e l’ascolto di musica classica come Chopin, Debussy e Ravel.

Nicolò Stalla chitarra Frequenta il corso di Chitarra Jazz presso il Conservatorio di Cuneo. Inizia a suonare all'età di 10 anni, e nel corso degli anni approfondisce lo studio di vari generi, a partire dalla musica classica, poi il rock e il blues, fino al jazz, a cui si dedica principalmente da 5 anni.

Daniele Mauro basso Studente del conservatorio a Cuneo, iscritto al primo anno del biennio di basso elettrico Jazz. Fin da tenera età si interessa sia alla musica d'oltre oceano come Jazz e rock, sia alla musica tradizionale delle valli cuneesi.

Fabrizio Pallattella batteria Studente di conservatorio a Cuneo, iscritto al secondo anno del biennio Jazz. Si è laureato in Batteria Pop nel 2021, prima di allora ha suonato 6 anni con la band Cantiere 164. Si dedica soprattutto alla musica Jazz da 3 anni