A Mondovì per i Doi Pass il "Baby PitStop" per le mamme che partecipano alla manifestazione

La Consulta Comunale Femminile, in collaborazione con il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Mondoví, è lieta di annunciare la creazione di uno spazio dedicato all'allattamento e al cambio dei bambini durante i Doi Pass, una delle manifestazioni estive della città.

Questo servizio sarà disponibile tutti i mercoledì di luglio. Il Baby PitStop sarà collocato in Corso Statuto all’altezza del civico 28, sotto i portici.

Lo scopo di questo spazio è quello di agevolare i genitori nella gestione delle necessità dei loro piccoli durante la manifestazione, offrendo un luogo confortevole e attrezzato dove poter allattare e cambiare pannolini. Grazie alla generosa collaborazione di Magazzino Mary, nel gazebo/nursery saranno presenti poltrone per l'allattamento e un fasciatoio, fornendo, così, un ambiente accogliente e confortevole per le neo-mamme e i neo-papà.

Le ostetriche saranno a disposizione delle neo-mamme e dei neo-papà per fornire supporto e rispondere a qualsiasi domanda riguardante l'allattamento e il cambio del bambino.

Per garantire un'assistenza adeguata due ostetriche esperte, provenienti dal reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale di Mondoví, saranno presenti durante l'orario di apertura del Baby PitStop.

"Lo Spazio Mamma·Bimbo è un progetto fortemente voluto dalla Consulta Femminile." - afferma la presidente Marzia Arena. - "Ci auguriamo possa diventare un ambiente presente ad ogni evento cittadino, in modo da offrire un luogo dedicato all'allattamento, all'alimentazione e al cambio dei piccoli ospiti delle manifestazioni monregalesi. Come Consulta stiamo lavorando per rendere questo