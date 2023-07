A Savigliano prosegue l'iniziativa di segnalazione via mail delle barriere architettoniche

Prosegue l'iniziativa di segnalazione via mail delle barriere architettoniche sul territorio saviglianese. Attivo da alcuni mesi, il servizio ha raccolto fino ad ora una quindicina di segnalazioni da parte di cittadini.

L'e-mail a cui fare riferimento è garantedisabili@comune.savigliano.cn.it. A raccogliere le istanze dei mittenti è Michele Falletti, Garante dei diritti delle delle persone disabili. Una figura introdotta nel giugno del 2021, nell'ambito della Consulta "Osservatorio permanente sulle barriere architettoniche”, e riconfermata dal nuovo Consiglio comunale come tramite tra le persone con disabilità e l'Amministrazione.

Compito di Falletti è leggere le segnalazioni e girarle all'Ufficio tecnico del Comune di Savigliano. Quest'ultimo, sentito anche il parere della Consulta, valuterà la situazione caso per caso per poi, eventualmente, intervenire.

«Le circa 15 mail ricevute in questi mesi – spiegano Michele Falletti e l'assessore alle politiche sociali Anna Giordano – ci sembrano un buon punto di partenza, che ci dà conferma dell'utilità di questo “servizio” a costo zero. Una possibilità offerta dalla tecnologia per portare alla luce le barriere architettoniche purtroppo ancora molto presenti nei nostri luoghi della quotidianità».

«Il servizio prosegue e continuerà regolarmente ad essere attivo – aggiungono –. Ci auguriamo che i saviglianesi continuino a mandare segnalazioni. Contribuendo, nel piccolo, a costruire una città sempre più inclusiva, nel senso concreto del termine».