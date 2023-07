Al Movicentro di Cuneo doppia inaugurazione per Velostazione e biglietteria unica Grandabus [VIDEO]

Martedì 4 luglio, dalle ore 15.30 alle 19.30, presso il parcheggio del Movicentro di Cuneo (piazzale della Libertà) al livello dei binari della stazione ferroviaria, avrà luogo l’inaugurazione della Velostazione e della nuova biglietteria unica del consorzio Grandabus.

Il parcheggio custodito e video sorvegliato per biciclette ed altri mezzi di micro-mobilità ecologici, sarà gestita dalla Bus Company Srl, che in occasione dell’inaugurazione porterà una gamma di bici a pedalata assistita, Airone (l’unico autobus in Piemonte in cui i ciclisti possono viaggiare con la loro bici), un bus elettrico, un’auto ibrida e offrirà il buffet a tutti i partecipanti.



Tra le altre attrazioni del pomeriggio di festa, la presenza della “Cuneo Bike Valley” di Confartigianato Cuneo e della Ciclofficina della cooperativa Momo. L’associazione “La scatola gialla”, che nel corso dell’estate realizzerà con i ragazzi dei centri estivi un murales sulla parete che affianca il parcheggio antistante la Velostazione, proporrà ai bambini dei laboratori di animazione, mentre nel Movicentro verranno esposti i progetti realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Ego Bianchi” di Cuneo per colorare il pavimento del parcheggio circostante la Velostazione.

“Trattandosi di un servizio del tutto nuovo, non solo per la nostra città ma per tutta la provincia, abbiamo deciso insieme di consentire a tutti il suo utilizzo gratuito almeno fino al 30 settembre, in modo da dare la possibilità di provarla a tutti quanti si muovono in autobus o in treno per raggiungere o per partire da Cuneo – spiegano Luca Pellegrino, assessore alla Mobilità, città accessibile, piste ciclabili, presidio del territorio, quartieri e frazioni del Comune di Cuneo e Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company Srl, azienda di riferimento del consorzio Grandabus - . Siamo convinti che una volta compresa la sua funzione, lavoratori, studenti, turisti e semplici cittadini apprezzeranno la comodità di poter parcheggiare in maniera sicura la loro bicicletta senza il timore di non ritrovarla più, sia per raggiungere il Movicentro dalla propria abitazione e da lì partire per altre destinazioni con i mezzi pubblici, sia per muoversi in città una volta raggiunto il Movicentro con l’autobus o con il treno, coprendo così il cosiddetto ultimo miglio”.



Utilizzare la Velostazione sarà molto semplice e non richiede nuovi dispositivi o applicazioni oltre a quelli già in uso. I possessori di tessera Bip con abbonamento valido potranno entrare e uscire automaticamente tramite tecnologia contactless, mentre coloro che sono senza abbonamento avranno accesso gratuito fino al 30 settembre 2023. Chi è senza tessera Bip, invece, potrà accedere gratuitamente con lo smartphone dall’app Grandabus (menu/biglietteria/biglietti a tariffa fissa/Velostazione/giornaliero promozionale Velostazione Cuneo) tramite lettura ottica del QR code.

All’interno della Velostazione sono disponibili gratuitamente una postazione di manutenzione per emergenze (gonfiaggio gomme, attrezzi vari, etc) e quattro postazioni di ricarica elettrica.