Anche la Banda di Paesana, senza più presidente, ha il fiato corto

Se la Pro Loco “piange” il suo essere implosa sulle sue palesi incapacità organizzative e coagulanti, oggi ammesse anche dal sindaco Emanuele Vaudano, a Paesana c’è almeno un’altra Associazione che da qualche mese a questa parte non ha davvero nulla di cui ridere, se non addirittura di cui sorridere.

È la Banda Musicale cittadina, il cui presidente uscente - l’infaticabile Gianfranco Atzori - ha da mesi comunicato la sua assoluta indisponibilità a proseguire ancora per un nuovo mandato il suo impegno in segno al sodalizio musicale.

Alla base del “no, grazie” di Atzori il crescente disimpegno di parecchi musici, molti dei quali non perdono occasione per disertare le prove del martedì.

“C’è gente che da gennaio ad oggi è stato vittima di ben sette attacchi influenzali” dice qualcuno in Banda, con un sorriso intriso di tristezza e di delusione.

Morale: da almeno tre settimane la Banda non riesce a ritrovarsi per uno straccio di prova, nonostante all’orizzonte via siano la Patronale di San Giuseppe, due Feste alpine, un raduno delle Bande a Barge quant’altro ancora.

Detto di quanto saranno praticamente impossibili da sostituire, nel lavoro dietro le quinte, la poliedricità e l’innata passione di Gianfranco Atzori (che rimarrà in carica sino a fine anno esclusivamente per motivi di copertura assicurativa), il direttivo è alla spasmodica ed affannosa (oltreche tardiva) ricerca di un nuovo presidente.

Una ricerca sinora infruttuosa sia all’interno che all’esterno della Banda.

Perché sono da ritenersi, per stessa ammissione del diretto interessato, totalmente prive di ogni fondamento le voci messe in circolo dal solito e poco credibile burlone di una investitura in pectore dell’ex sindaco Mario Anselmo.

Una colossale fake news. Che sarebbe ora di smettere di irradiare.