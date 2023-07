Beinette, in partenza i lavori del secondo lotto per la messa in sicurezza di via Cimitero

Sono in partenza i lavori per la realizzazione del secondo lotto di intervento per la messa in sicurezza di via Cimitero a Beinette.

Nella giornata di oggi, lunedì 3 luglio, la ditta incaricata procederà all'allestimento del cantiere e per consentire i lavori verrà istituito il senso unico alternato sul tratto di strada interessato.