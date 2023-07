Costituita Confcommercio Professioni della provincia di Cuneo: Donatella Galliano di Cuneo presidente

Sono professionisti che operano in diversi settori, da quello della salute e del benessere, a quello della comunicazione, informatici, amministratori di condominio, insegnanti di yoga, ottici optometristi, anche appartenenti ad ordini professionali ed hanno dato vita al nuovo sindacato di categoria di Confcommercio della provincia di Cuneo.



Si tratta di Confcommercio Professioni, la Federazione di settore di Confcommercio che dà rappresentanza alle associazioni professionali e rappresenta oggi circa 30 mila professionisti, dando voce unitaria al lavoro autonomo professionale, un comparto protagonista della crescita del Paese in un contesto di mercato in cui progressivamente è cresciuta la necessità di servizi, l’esigenza di specializzazioni e sono aumentati i servizi professionali.



Il nuovo raggruppamento ha visto la sua costituzione ufficiale durante l’incontro con l’Avv. Anna Rita Fioroni, presidente di Confcommercio Professioni nazionale, alla presenza di Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo e del Segretario Generale, Dr. Marco Manfrinato.

È stata eletta presidente Donatella Galliano di Cuneo, psicologa, vice vicario Roberto Dellatorre di Alba, amministratore di condominio e vice Agostino Ferrero di Bra, geometra; completano il Consiglio Direttivo Martina Appendino, insegnante di yoga ed Andrea Marino, architetto, di Cuneo, Bruno Maestrelli, ottico optometrista di Fossano ed Ottaviano Ferraro, professionista in comunicazione ed informatica di Savigliano



“Ringrazio i colleghi – interviene Donatella Galliano, neo presidente di Confcommercio Professioni – per la fiducia accordatami, sarà un percorso che faremo insieme”. “L’ambito delle professioni, sia appartenenti ad ordini che non ordinistiche – precisa la Galliano - è molto complesso e variegato”. “Sottolineo che non sarà nostra intenzione sostituirci agli ordini professionali (medici, tecnici di progettazione, avvocati e procuratori, giornalisti, etc.), ma collaborare per proporre servizi di alto livello attraverso l’organizzazione di Confcommercio della provincia di Cuneo”.



“Sono soddisfatto – commenta Luca Chiapella – di questo ulteriore obiettivo raggiunto, in quanto dalle professioni emergono istanze di servizi che i nostri uffici svolgono quotidianamente ed altri che potranno essere costruiti su misura”. “Quello che si è insediato oggi – conclude Chiapella – è un primo nucleo al quale, mi auguro, si possano aggregare altri settori delle libere professioni”



“Ringrazio il Presidente Luca Chiapella – interviene l’Avv. Anna Rita Fioroni, presidente nazionale di Confcommercio Professioni - per avere promosso questo nuovo percorso di rappresentanza del lavoro autonomo professionale, che da oggi potrà riconoscersi anche nella Confcommercio Professioni della provincia di Cuneo”. “In questo modo i professionisti associati potranno relazionarsi con l’attività nazionale della federazione, per dare rappresentanza alle loro esigenze ed istanze, oltre a fruire di tutte le opportunità che invece arrivano dalle Ascom territoriali aderenti a Confcommercio provinciale”.

“Il binomio nazionale e territorio – conclude la Fioroni - è la miglior risposta per rafforzare la capacità di operare dei professionisti come protagonisti della crescita del Paese. Auguro buon lavoro a tutto il nuovo consiglio direttivo appena insediato!”