Cuneo, Illuminata "senza luce" per chi ha parcheggiato allo Stadio del Nuoto

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di due nostri lettori di Cuneo, riguardante lo stop all'ascensore panoramico (nella foto sotto, gli orari aggiornati) e l'assenza di luci in via Porta Mondovì (e, specialmente, nella discesa che la collega a corso Marconi) nel primo weekend di Illuminata.



Gentile Direttore,

nella serata di sabato ho raggiunto Cuneo assieme alla famiglia per la grande innaugurazione dell'Illuminata 2023. Molto entusiasta della partecipazione di Jerry Calà, che ha saputo coinvolgere e fare cantare tutta la gente, ma rimango perplesso per l'organizzazione e la sicurezza.



Arrivato a Cuneo mi reco al parcheggio delle piscine, dove ho pensato di parcheggiare dal momento che sapevo che in città sarebbe stato difficile parcheggiare causa la grande affluenza di pubblico, ma con gran stupore trovo tutto il piazzale del parcheggio a luci spente. Io e famiglia prendiamo l'ascensore panoramico aspettando il nostro turno, tra famiglie con passeggini e gruppi di amici, e arriviamo in Cuneo. A fine spettacolo ripercorriamo la strada di ritorno e, con ancora più stupore e sgomento, troviamo l'ascensore già in riposo spento. La mancanza di luci ha costretto le persone ad accendere le luci dei cellulari per scendere lungo il sentiero, completamente al buio, tra scalini invisibili, fronde ed erbacce penzolanti. Arrivati alla strada ci accorgiamo che anche questa è completamente al buio.





Una situazione a parer mio pericolosa per la sicurezza non solo dei pedoni ma soprattutto per eventuai mal intenzionati, che con l'aiuto del buio potrebbero agire indisturbati.