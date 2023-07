Disagi nel servizio sanitario regionali: militanti del PD in piazza

Iscritti e militanti del Partito Democratico sono scesi in tutte le piazze del Piemonte ed anche nella Granda per raccogliere il disagio delle cittadine e dei cittadini sul servizio sanitario regionale sempre più in crisi.

Decine di militanti a Cuneo, Alba, Saluzzo, Mondovì, Bra, Fossano, Savigliano, Caraglio, Dogliani, Carrù e Chiusa Pesio hanno raccolto in poche ore un migliaio di adesioni alla campagna contro le inaccettabili liste d’attesa.

L’iniziativa proseguirà per tutta l’estate e fino all’autunno, quando il PD della Granda promuoverà una giornata pubblica di confronto sullo stato della sanità piemontese e sulle proposte per migliorare il servizio.

All’immobilismo sul piano di edilizia sanitaria infatti, si aggiungono ormai di giorno in giorno nuovi disagi per i piemontesi.

La politica degli annunci di Cirio & co. non riesce più a distrarre la popolazione dai continui tagli, dai crescenti disagi, dai disservizi sempre più frequenti.

Personale ridotto all’osso ed ormai allo stremo a causa di turni sempre più pesanti, servizi a sospesi o a regime ridotto, liste d’attesa lunghissime o addirittura blocco delle prenotazioni a cui si risponde con la trovata degli “after party sanitari” nei fine settimana.

"La sanità piemontese mostra tutte le sue difficoltà in questa calda estate del 2023 in cui nemmeno la martellante campagna mediatica della destra al governo del Piemonte riesce più a nascondere il buco nero in cui stiamo precipitando", sostiene il PD.