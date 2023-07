Grande successo per la “2^ edizione della “Sagra dell’Albicocca tonda di Costigliole”

Bellissima partecipazione di pubblico per la "Fera d'la tonda" con grande soddisfazione per gli organizzatori.

La Sagra dell'Albicocca tonda di Costigliole è nata su volontà del vicesindaco di Costigliole Saluzzo Nicola Carrino e del direttore della cooperativa Albifrutta, Flavio Lovera. Sin dalla prima edizione si sono subito uniti al lavoro l'assessore all'agricoltura Ivo Sola, la pro loco Ceretto, il consigliere Renato Giordanino e le guide turistiche, Emmanuel Alby proprietario di uno dei tre castelli di Costigliole Saluzzo, il fotografo Gianpiero Ferrigno, l'associazione Karibu.

Si ringraziano gli sponsor Castello Rosso, cooperativa Albifrutta con il direttore Flavio Lovera e con il presidente Aurelio Giordanino, Rogel fruit, Artimpianti, Sanifrutta, Terzo Tempo, Ruatta Imballaggi, BCC banca di Caraglio, la pasticceria Nicola Beltramo e tutte le aziende di Costigliole Saluzzo che hanno finanziato le iniziative pubblicitarie.

Si ringraziano il sindaco Fabrizio Nasi, il parroco don Claudio, l'agriturismo La Castagnotta, l'agriturismo La Pineta, i produttori dell'albicocca tonda di Costigliole Saluzzo, i proprietari dei trattori d'epoca e delle auto d'epoca, i massari della chiesa della madonnina, la pro loco Costigliole Saluzzo.

Si ringraziano la Coldiretti per il supporto tecnico nell'organizzazione del convegno di settore, e O.N.A. frut per l'attività di studio.

Si ringraziano tutti i volontari e collaboratori per il fondamentale supporto.

Nel convegno tecnico tra i relatori sono intervenuti anche La Manta food, Carlo Lingua, la pasticceria Fagnola di Bra.

In quest’ottica, per la tutela della biodiversità, è stata pensata la premiazione di domenica al castello Rosso: il premio la Tonda d'oro è stato conferito a Slow Food, presente con il dott. Barbero e il dott. Sanbo, alla presenza del consigliere regionale Paolo Bongiovanni, del presidente del Bim Varaita Marco Gallo, del vice presidente ATL Cuneo Rocco Pulitanò. La tonda d'oro è stata realizzata dall'orefice Diego Beccaria.

Inoltre sabato, il sindaco Fabrizio Nasi, il consigliere Renato Giordanino, il pasticcere Fagnolo e il fotografo Gianpiero Ferrigno sono stati ospiti del Comune di Quiliano (SV), dove con il sindaco Nicola Isetta il primo cittadino ha sottoscritto il patto di amicizia (riproposto l'indomani a Costigliole) che lega i due paesi nell’ottica della valorizzazione e promozione dei rispettivi prodotti, la Tonda piemontese e la Valleggia Ligure.

Il sindaco Nasi: "Si rafforza l’amicizia tra Costigliole e Quiliano, che da un anno hanno sviluppato un programma teso allo studio dell’albicocca per tutelare questi prodotti pregiati, ma ovviamente anche molto delicati. Si pensi alle malattie che hanno colpito in modo devastante alcune cultivar negli ultimi anni. Con la sinergia tra associazioni di categoria, cooperative impegnate nella tutela (Albifrutta per Costigliole, cooperativa Agricola di Valleggia e cooperativa Riunita per l’area savonese) e Slowood si intende formare una grande squadra che possa proteggere e promuovere al meglio le nostre albicocche e i rispettivi marchi".