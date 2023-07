Paesana, fotovoltaico sul tetto di municipio e scuole

Entro la settimana in corso si concluderà la procedura di affidamento ad una delle tre ditte in gara per l’aggiudicazione dei lavori di posizionamento di pannelli fotovoltaici sul tetto di alcuni edifici pubblici comunali.

Si tratta del Palazzo comunale di via Barge e dell’edificio che ospita la scuola primaria e secondaria di via Roma.

I lavori si svolgeranno suddivisi in due tranche, dal costo di 20mila euro l’una e finanziate la prima dal Bacino Imbrifero Montano del Po e la seconda da un contributo per l’efficientamento energetico messo a disposizione dallo Stato centrale.

Entrambi gli impianti produrranno all’incirca una dozzina di kilowattore l’uno e saranno in grado di coprire l’interno fabbisogno “interno” sia del municipio che delle scuole.

I lavori dovranno essere terminati entro 90 giorni. Un termine molto più lungo di quello che si applica in situazioni simili, ma imposto dalla difficoltà di approvvigionamento di pannelli solari.