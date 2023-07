Partecipato corso di formazione per l'assistenza alle future mamme all'ospedale di Verduno

“La formazione continua del personale sanitario è elemento fondamentale per ottenere una ottima qualità di assistenza”. Con queste parole Luciano Scalise, direttore della Fondazione Ospedale Alba-Bra ha concluso la sua introduzione al corso che si è tenuto sabato 1° luglio presso l’Auditorium dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno rivolto al personale ostetrico dal titolo "L’ecografia a supporto del lavoro del personale ostetrico”.

"L’ecografia - ha sottolineato Alessandro Vigo Direttore Dipartimento Materno Infantile del nosocomio – è tra le tecniche diagnostiche quella che negli ultimi anni ha avuto la maggiore diffusione e sicuramente rappresenta un importante supporto al lavoro quotidiano delle ostetriche/ostetrici”.

Al corso, seguito con molto interesse da un numeroso gruppo di ostetriche in gran parte operanti presso l’ASL CN2 ma provenienti anche da altre ASL del Piemonte e della Lombardia, hanno partecipato esperti come la dottoressa Elsa Viora, past –president AOGOI, il dottor Andrea Sciarrone Responsabile della SSD di Ecografia ostetrico-ginecologica e Diagnosi prenatale della Citta della salute e della Scienza di Torino, la dottoressa Rosalba Giacchello segretaria Regionale AOGOI.

“Ringraziamo veramente di cuore la Fondazione Ospedale Alba-Bra per il supporto e sostegno continuo alle nostre iniziative - aggiunge la dottoressa Manuela Scatà Referente Reparto di Ostetricia Ospedale Ferrero di Verduno - “Incontri come questo aiutano a migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie offerte nel nostro Reparto che sta continuando ad essere attrattivo per i futuri genitori come dimostra il numero dei parti che ne i primi sei mesi dell’anno ha superato di gran lunga il numero registrato nello stesso periodo del 2022”.

"Questo dato – conclude la Dottoressa Scatà – ci rende molto orgogliosi ma nello stesso tempo ci sprona a migliorare sempre di più il percorso assistenziale per le gravide che decidono di affidarsi alle nostre cure e ringrazio anche i miei colleghi Enrica Bar, Piermario Chieppa, Fosca Minelli e l'ostetrica Gloria Panero perché con il loro contributo hanno reso un corso teorico molto efficace nella pratica clinica."