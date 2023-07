Rinnovato il consiglio direttivo FIMMG Cuneo: il dottor Lorenzo Marino nuovo segretario

Nella giornata di sabato 24 giugno si è tenuta, presso la sede di Corso Gramsci n. 19/A, l'assemblea generale FIMMG (Federazione Italiana dei Medici di Famiglia) della Sezione provinciale di Cuneo. Contestualmente erano previste le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Generale.

E' stata l'occasione per il Segretario uscente, l'albese Dr. Luciano Bertolusso, non più ricandidatosi per un nuovo mandato, di ringraziare tutti gli iscritti e la sua squadra al termine di otto anni di intensa azione e lotta sindacale: al termine dei lavori l’assemblea ha deciso quindi di riconoscere l'ottimo lavoro svolto, acclamando Bertolusso quale nuovo Presidente di FIMMG Cuneo.

La tornata elettorale, caratterizzata da un’elevata affluenza alle urne nonostante il periodo estivo, ha visto affermarsi come Segretario eletto il Dr. Lorenzo Marino, già Segretario del Settore Continuità Assistenziale e vice segretario nel precedente Consiglio provinciale. Nell'ottica del fisiologico ricambio generazionale il Neo Segretario Marino (35 anni, medico di famiglia a Borgo San Dalmazzo) guiderà un gruppo giovane e preparato, correttamente supportato dalle conoscenze di colleghi più esperti che certamente non faranno mancare la loro partecipazioni attiva.

A formare l'Esecutivo vi saranno, per l' ASL CN2 il Vice Segretario Vicario Dr. Gonella Andrea, per la ASL CN 1il Vice Segretario Dr.ssa Giorgis Donatella e il riconfermato Segretario Amministrativo Dr.ssa Rossi Paola. Completano la composizione del Direttivo i Consiglieri Comino Ilaria, Mandrile Carla e Spinelli Paolo. Sono stati invece eletti alle cariche di Fiduciari di Distretto per l' ASL CN1 i colleghi Aimeri Federica (distretto Nord-Est), Benedetto Simone (distretto Sud-Est), Barra Elena (distretto Nord-Ovest) e Astesano Michele (distretto Sud-Ovest). Per quanto concerne invece i Fiduciari dell' ASL CN2, le urne hanno premiato la dott.ssa Riva Francesca per l'area di Alba e la dott.ssa Geloso Paola per l’area di Bra.

La tornata elettorale è stata l'occasione per procedere al rinnovo anche del Collegio dei Revisori dei Conti che, oltre alla conferma della dottoressa Amati Annalisa, ha visto entrare le colleghe de Renzis Francesca e Leone Alessandra, per una triade tutta al femminile; come supplente è stato nominato il Dr. Bonaudi Giovanni. Lo scrutinio si è quindi concluso con lo spoglio del Collegio dei Probiviri che ha visto l'elezione dei colleghi Allasia Bartolomeo, Fossati Giorgio e dell' ex Presidente Giachino Roberto.

In bocca al lupo alla nuova giovane squadra per il prossimo mandato che sicuramente richiederà grande lavoro e abnegazione nell'ottica degli imminenti grandi cambiamenti per la medicina generale e territoriale.