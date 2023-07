Migliaia di metalmeccanici in sciopero in Granda: "Serve un rilancio industriale del Paese"

Venerdì 7 luglio sotto la sede provinciale di Confindustria, ex casa di Betania, in via Bersezio a Cuneo, avrà luogo il presidio della categoria dei metalmeccanici , indetto unitariamente da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil .

Previste quattro ore di sciopero in tutti gli stabilimenti cuneesi (in alcuni casi le ore di sciopero saranno estese a otto) con il blocco delle attività per il “rilancio industriale, l’occupazione, gli investimenti, la transizione sostenibile e per risolvere le crisi aperte”.

Un settore che, come spiega Davide Mollo, segretario provinciale della Fiom Cgil: “Paga la mancanza di politiche industriali specie su settori importanti, come per esempio il siderurgico. In una fase di espansione dell’acciaio dal 2021 non si è più prodotto un lingotto. Tutte le aziende sono in cassa e siamo il secondo paese produttore. L’automotive continua a delocalizzare, come Stellantis, con ricadute anche per il nostro territorio. Così come il settore delle infrastrutture informatiche, di cui la nostra provincia è stata tra il luoghi precursori, molte realtà sono in difficolta, nonostante le possibilità del Pnrr. Chiediamo appalti più trasparenti. La crisi del settore su cui vogliamo porre l'attenzione riguarda circa 17mila addetti. ”.

“Non si tratta di uno sciopero politico - spiega il segretario della Fim Cisl provinciale Calogero Palma - ma di merito. Essendo un governo politico, può assumere delle scelte per il futuro del paese. Chiediamo interventi sul comparto industriale. Sulla siderurgia c’è il rischio di non trovarsi competitivi se il contributo sul credito d’imposta viene tolto e il caro energia torna a salire. Sull’automotive l’Italia perde terreno. Sul PNRR non si deve giocare al ribasso ed evitare contratti pirata. Chiediamo una riforma degli ammortizzatori adeguata alla transizione ecologica volta a non perdere posti di lavoro. Occorre investire sulla formazione facendo in modo che i lavoratori acquisiscano le competenze che il mercato richiede. Invitiamo anche Confindustria a fare la loro parte su questi temi. Ad oggi ci sono vari tavoli aperti, con ripercussioni anche in provincia di Cuneo."