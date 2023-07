Servizio ferroviario Alba-Asti, il gruppo Uniti per Alba: "Non tiene conto delle esigenze dell'utenza"

***Riceviamo e pubblichiamo***

Come già anticipato nei mesi scorsi è stato confermato che dall’11 settembre riprende il servizio ferroviario tra Alba e Asti.

In questi anni ci siamo battuti con determinazione affinché la tratta ferroviaria Alba – Asti fosse nuovamente utilizzabile dai cittadini e accogliamo con attenzione la notizia.

Tuttavia non possiamo non esprimere alcune considerazioni:

- Risulta confermato che la ferrovia, intesa come infrastruttura, viene salvaguardata. Questo soprattutto per gli importanti interventi di ammodernamento messi in atto da RFI. Questo nonostante le stravaganti proposte del presidente Cirio di trasformare il sedime ferroviario in pista ciclabile.

- Appare evidente che attivare 6 corse giornaliere dal lunedì al venerdì con orari non certo adatti per chi lavora o studia è un modo elegante per poter affermare che il servizio è ripristinato senza preoccuparsi delle esigenze dell’utenza.

Probabilmente la Giunta Regionale non ha saputo o voluto trovare le risorse necessarie per riattivare effettivamente la linea con un servizio degno di questo nome.

- Altrettanto imbarazzante è constatare che, a fronte delle ripetute affermazioni della valenza turistica del treno Alba-Asti, il servizio non è attivo nei fine settimana. Ma c’è un dettaglio che, al di là di tutte le considerazioni che si possono esprimere, chiarisce il senso dell’operazione: trattandosi della riattivazione di un servizio ferroviario si immagina che il comunicato stampa venga accompagnato da una foto del treno con passeggeri che salgono o scendono dalle carrozze: nulla di tutto ciò, la notizia è presentata con la foto di quattro personaggi politici.

Come gruppi di opposizione in Consiglio comunale Uniti per Alba continueremo a chiedere con ogni iniziativa possibile l’avvio di un servizio ferroviario efficiente che colleghi Alba con Asti e che sappia rispondere in modo efficace alla crescente domanda di mobilità sostenibile espressa dai cittadini.