Verzuolo ricorda l'illustre concittadino Giovanni Vincenzo Cima

Il 22 luglio 1893, 130 anni fa, nasceva a Verzuolo Giovanni Vincenzo Cima.

Cima è stato lo stenografo di fama mondiale che ha ideato l’omonimo sistema stenografico. La stenografia è la scrittura manuale con articolati segni delle parole per scrivere a velocità superiore a quella della scrittura normale.

È scomparso il 5 luglio 1968 a Torino all’età di 74 anni.

Proprio mercoledì 5 luglio alle ore 17:30 partirà, dai portici del Municipio di Verzuolo, il corteo commemorativo composto dai Consiglieri comunali e dai Rappresentanti del Consiglio comunale dei Ragazzi per ricordare Cima.

Alla targa stradale di imbocco di via Cima in via Roma, davanti alla cartiera, è prevista la posa di un omaggio floreale.

È in programmazione un incontro di conoscenza e approfondimento della stenografia cimana.