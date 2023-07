Vicoforte, concluso con successo il ritorno del Palio dei Rioni

E' stato il rione Vico ad aggiudicarsi il Palio dei Rioni 2023 a Vicoforte. Un grande ritorno per la manifestazione che non veniva più organizzata da sei anni.

Sabato 1° luglio, al termine delle competizioni che hanno visto i vicesi sfidarsi in diverse discipline sportive (calcio junior, calcio senior e beach volley) si è svolta la cena cinale con polentata e musica fino a notte fonda.

"La partecipazione di moltissimi giovani Vicesi con le loro famiglie - commenta il sindaco di Vicoforte, Gian Pietro Gasco - ed il successo della manifestazione sono stati il miglior riconoscimento e ringraziamento per l’impegno profuso dai giovanissimi organizzatori i quali, supportati dalla ProVicoforte, sono riusciti in modo eccellente a far rinascere il Palio Vicese in splendide serate di inizio estate. Un grande ringraziamento va anche a tutti gli “atleti” partecipanti ed ai tanti volontari che hanno supportato la preparazione e la gestione della serata finale con una bella polentata estiva."