Borgo San Dalmazzo, fumo nelle scale dell’asilo nido: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco, poco prima delle 9 di questa mattina, lunedì 3 luglio, per un presunto incendio segnalato in via Monte Rosa 2 a Borgo San Dalmazzo, nell’edificio che ospita l’asilo nido "I Cuccioli".

L’improvviso diffondersi di fumo nella trombe delle scale ha indotto le insegnanti a chiamare i soccorsi, mentre i bambini venivano portati al sicuro nel giardino della struttura.

Al loro arrivo i vigili del fuoco verificavano che il fumo proveniva in realtà dal motore dell’impianto montacarichi a servizio della cucina, soggetto a un improvviso malfunzionamento. Il dispositivo è stato messo immediatamente in sicurezza e quindi sistemato grazie all’intervento dei tecnici comunali.