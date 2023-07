Mezzo pesante fuori strada a Savigliano, disagi alla circolazione sulla provinciale 156

Aggiornamento delle 20,12

Una sola persona è rimasta ferita in modo lieve, il conducente, soccorso dal 118 trasferito in codice verde all'ospedale.

***

Aggiornamento delle 18,14. La strada provinciale 156 è attualmente chiusa per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante. La viabilità in direzione Costigliole-Villafalletto è deviata sulla frazione di Cavallotta, mentre chi proviene da Villafalletto-Vottignasco troverà la strada chiusa in località Solerette, all'incrocio tra la S.P. 155 e la S.P. 156.

***

Disagi alla circolazione a Savigliano, sulla provinciale 156, poco dopo il Santuario della Madonna della Sanità in direzione di Costigliole, dove un mezzo pesante è finito completamente fuori strada.

Non ci sono altri veicoli coinvolti e non avrebbe riportato particolari conseguenze il conducente del tir.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Saluzzo, i carabinieri di Savigliano e la Polizia locale dei Comuni terre di pianura, che stanno gestendo la viabilità in zona.

Al momento la strada resta aperta, in quanto il mezzo è uscito completamente dalla carreggiata, ma si renderà necessaria la chiusura durante le operazioni di recupero e rimessa su carreggiata del mezzo. Si prevede l'intervento di due gru, stanti le dimensioni del bilico ribaltato, e diverse ore di interruzione della circolazione stradale.