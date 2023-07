Urta e danneggia una macchina in sosta a Peveragno e si rifiuta di sottoporsi all’etilometro

Venerdì scorso la Polizia Locale dell’Unione Alpi del mare ha provveduto a ritirare la patente di guida e a denunciare alla Procura della Repubblica un peveragnese che si era rifiutato di sottoporsi all’etilometro.

Il fatto è avvenuto in seguito ad un incidente stradale nei pressi della farmacia comunale in via Piave.

L’uomo, alla guida della sua auto, aveva urtato un mezzo in sosta e successivamente si era sentito male, cadendo a terra appena sceso dal proprio veicolo. Fortunatamente, nell'auto in sosta non c'era nessuno: la proprietaria del mezzo era infatti appena scesa.

Giunti sul posto gli agenti, constatato che la persona in questione presentava sintomi riconducibili ad ebrezza alcolica, lo hanno invitato a sottoporsi all’etilometro e fatto intervenire un’ambulanza per le cure del caso, essendosi ferito alla testa.

L’automobilista ha però rifiutato sia il trattamento sanitario che l’alcoltest, con la conseguenza che gli agenti (come previsto dall’articolo 186 comma 7 del Codice della strada) hanno dovuto procedere alla denuncia ed al ritiro della patente.

La Polizia locale ha poi provveduto anche alle operazioni di sequestro del mezzo ed informato il difensore di fiducia della persona indagata. L’automobilista, tra l’altro non nuovo a reati del genere, rischia una maxi sospensione della patente, oltre naturalmente alle sanzioni penali e pecuniarie previste per il reato in oggetto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.