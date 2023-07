Il ristorante OnFire del voco® Milan-Fiere Hotel chiude con successo la serie di eventi Meat & Wine in collaborazione con Pascol

OnFire - Grill and Lounge conclude la serie di eventi Meat & Wine, dimostrando l’attenzione alla qualità della materia prima e l’anima leisure del ristorante, aperto anche a chi non soggiorna in struttura

Milano, 3 luglio 2023 - OnFire - Grill and Lounge , il ristorante interno al voco® Milan-Fiere Hotel, situato in Via Giorgio Stephenson 55 a Milano, conclude con grande successo la serie di eventi Meat & Wine in collaborazione con Pascol, startup che ha creato la prima filiera in Italia per la produzione di carne bovina da allevamenti al pascolo. L'hotel ed il ristorante, situati a pochi minuti da Rho, Fiera Milano, MIND e con un comodo accesso alle autostrade A4 e A8, hanno offerto tra il 30 marzo ed il 30 giugno un’esperienza culinaria serale dedicata alla carne, con una serie di quattro imperdibili appuntamenti a tema.

Il ristorante OnFire - Grill and Lounge

OnFire - Grill and Lounge è un ristorante che offre un'atmosfera accogliente e un'esperienza gastronomica unica. Aperto non solo agli ospiti dell'hotel, ma anche al pubblico esterno, il Ristorante OnFire Milano è il luogo ideale per cene di lavoro, incontri con gli amici e momenti in famiglia. La cucina del ristorante si contraddistingue per la sua attenzione alla salute, offrendo piatti sfiziosi preparati con materie prime di assoluta qualità. Il cuore dell'esperienza culinaria è la griglia a vista in sala, dove gli ingredienti selezionati vengono cotti mantenendo inalterate le loro proprietà organolettiche e il sapore unico che solo la fiamma viva può conferire ai piatti.

Uno dei valori fondamentali di OnFire - Grill and Lounge è l'utilizzo di materie prime pregiate e di stagione trattate con il massimo rispetto. L'attenzione al benessere animale, alla qualità dei prodotti e all'etica è fondamentale, motivo per cui OnFire ha stretto una partnership con Pascol.

Gli appuntamenti del percorso Meat & Wine

Il percorso enogastronomico Meat & Wine si è sviluppato attraverso quattro appuntamenti, ognuno con un tema specifico:

• 30 marzo: "La Carne: un viaggio tra sapori, tagli e cotture"

• 28 aprile: "Meet & Grill" - Una serata dedicata ai tagli più adatti per una grigliata

• 26 maggio: "Cotture premium" - Focus sulle carni più adatte alle lunghe cotture

• 30 giugno: "Tagli pregiati" - Alla scoperta dei tagli di più alta qualità

Protagoniste di ogni serata, le carni sostenibili a marchio Pascol e una selezione di vini Cà Vescovado che hanno accompagnato i piatti e l'abilità dello Chef Fabio Mangia nel valorizzare al meglio le materie prime, creando abbinamenti originali.

"Siamo entusiasti del successo che ha accompagnato la serie di eventi Meat & Wine presso OnFire - Grill and Lounge", ha dichiarato Filippo Brombara Food&Beverage Manager di voco® Milan-Fiere. "La collaborazione con Pascol ci ha permesso di offrire ai nostri ospiti esperienze culinarie eccezionali, unendo la qualità delle carni sostenibili ai sapori dei vini selezionati. Siamo orgogliosi di aver creato un'atmosfera unica, che ha permesso ai nostri ospiti di vivere momenti di qualità all'interno del nostro ristorante."

Con il successo di Meat & Wine, il Ristorante OnFire - Grill and Lounge si conferma un punto di riferimento per la cucina di carne di qualità, attenta all'etica e al gusto, rendendo ogni esperienza culinaria unica e indimenticabile.

HNH Hospitality

HNH Hospitality è uno dei principali operatori indipendenti italiani nel segmento della gestione di hotel e resort a 4 e 5 stelle. Nato nel 1999 dall’intuito imprenditoriale e dall’esperienza alberghiera della famiglia Boccato, oggi il Gruppo conta sedici property, situate in città come Milano, Verona, Padova, Trieste, Bologna e Gorizia, e in destinazioni a più forte vocazione turistica come Roma, Venezia, Jesolo, Sicilia e Sardegna. Gruppo giovane e dinamico, dove passione per l’ospitalità, continua ricerca di innovazione, coniugata a efficienza economica e costante miglioramento della qualità, guidano la gestione e le scelte di sviluppo. Lo sviluppo nelle grandi città viene spesso accompagnato da grandi brand internazionali quali Hilton, IHG, Accor e Best Western, attraverso contratti di franchising.

