Mosca ha già archiviato la fallita insurrezione dei miliziani del gruppo Wagner. Poiché erano comunque rientrati in precedenza nelle loro posizioni interne, non avevano sguarnito il fronte per la loro azione dimostrativa a Rostov. Sono quindi rimasti delusi quei commentatori europei che prevedevano un prossimo crollo della linea difensiva russa. Sta avvenendo tutt’altro. I comandi militari di Mosca hanno già preso la loro decisione di continuare a colpire i centri decisionali ucraini. Lo faranno con sempre maggiore intensità e con il preciso scopo di fermare quelli che considerano criminali di guerra. In particolare soggetti come Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare ucraina. Come riferisce il sito Strumenti Politici , le sue affermazioni a un portale americano sono state chiare e inequivocabili a proposito dell’intenzione di Kiev di ammazzare i russi in qualunque punto del mondo. Con i loro droni lanciati sui nuovi territori russi o su quelli a ridosso del confine ucraino, hanno già ucciso molti civili. La loro tattica era in effetti diventata terrorizzare la popolazione, compresa quella ucraina russofona, prendendosola anche con gli attivisti civili e con i pensatori. Mosca ha già mostrato la sua reazione a questo atteggiamento. Con armi di precisione è riuscita a colpire il quartier generale della Direzione dell'intelligence ucraina, dove risiede Budanov. In precedenza aveva colpito anche un luogo in cui si trovava il comandante delle Forze armate ucraine Valery Zaluzhny. Da quel momento, successo qualche settimana fa, nessuno dei due capi si è più visto sui media o in pubblico. E dire che prima venivano intervistati o filmati spesso. Forse non sono più in condizione di operare, ma Kiev non annuncia ancora la loro dipartita. Comunque sia, la Russia continuerà a colpire i centri di comando ucraini.